Ya hay nuevo disco de Megadeth

martes 12 de julio de 2022 | 6:00hs.

La icónica banda de heavy metal Megadeth anunció la salida de su nuevo álbum “The Sick, The Dying and The Dead” -el primero desde 2016- para el 2 de septiembre, tiempo en la que estarán concluyendo una importante gira mundial.



El primer adelanto llegó con el single “We’ll Be Back”, junto al primero de una trilogía de cortometrajes, “We’ll Be Back: Chapter I”, donde los protagonistas relatan los orígenes de Rattlehead, la mítica mascota e ícono del grupo fundado por Dave Mustaine. “Por primera vez en mucho tiempo, todo lo que necesitaba para este disco está en su lugar correcto”, comentó el cantante y guitarrista, y agregó: “No puedo esperar a que el público pueda llegar a tenerlo”.