Verónica Llinás y Soledad Silveyra en medio un incidente

martes 12 de julio de 2022 | 6:00hs.

Lo que parecía ser el cierre de una gran semana artística para un teatro de Mendoza, en la Ciudad de Godoy Cruz, se convirtió en una noche de horror. Un auto se incrustó en la puerta del edificio e hirió a 15 personas, que justamente salían de ver la función en la que se presentaban Soledad Silveyra y Verónica Llinás. El hecho ocurrió luego de que, accidentalmente, un discapacitado diera marcha atrás con su vehículo automático y embistiera la mampara del frente del lugar.



Pocos minutos después de que terminara la función, el público comenzaba a reunirse a las afueras del teatro para esperar a las actrices y llevarse un preciado recuerdo: la foto con las estrellas. Por esa razón, un grupo de unas 30 personas aproximadamente aguardaban en las puertas. Cuando de repente Soledad Silveyra y Verónica Llinas salieron a su encuentro y agradecieron el interés y el cariño de la gente hasta que todo se desmoronó.



Minutos después de lo ocurrido, tanto Linás como su coprotagonista Soledad Silveyra enviaron mensajes en las redes sociales para lamentar lo ocurrido y solidarizarse con las víctimas.



Aún en shock, Llinás expresó: “No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron”.



Por su parte, Soledad Silveyra también se mostró conmovida por lo sucedido y, entre lágrimas, recordó el momento en el que salió a la calle y vio “las piernas de toda la gente que estaba abajo del auto”.



“La verdad es que estoy destruida. Se metió un vehículo. Atropelló a todas las personas que nos estaban esperando. Fue horrible, una cosa espantosa. Nunca me imaginé ver algo así”, contó la actriz.



En diálogo con TN, la coprotagonista de Dos locas de remate explicó que ella no se encontraba en la puerta del establecimiento cuando ocurrió todo porque en ese momento estaba “con los dueños del teatro haciendo la foto” y por eso se salvó ya que, de lo contrario, habrían “estado ahí, con la gente, saludando y firmando autógrafos”.“Nunca me imaginé ver algo así. Era una noche gloriosa, maravillosa y termina con esta tragedia que no podemos creer. Estamos enojadas con nosotras mismas porque nos hubiéramos querido quedar hasta el final. Estuvimos con la gente, nos sacaron y bueno las dos nos queríamos ir. Nosotros salimos y nos quedamos con los dueños del teatro haciendo la foto y eso nos salvó, si no hubiéramos estado con la gente ahí sacándonos la foto y firmando. Hay que estar comunicados con el hospital, hay 3 personas graves, nosotras lo vimos”, explicaba angustiada, y en medio del llanto, Soledad Silveyra, en diálogo con Todo Noticias, a minutos de lo sucedido y remarcando cómo se salvó por poco de la situación.



De acuerdo a los registros de la policía mendocina, el conductor del auto es un señor de 62 años llamado Aldo Eduardo Díaz. El hombre quedó demorado y a disposición de la fiscalía.



En tanto, las personas heridas fueron derivadas de inmediato a dos hospitales de la zona. Al menos tres se encontraban con un cuadro grave de salud.



“Hasta el momento tenemos registrados 15 heridos, de los cuales están distribuidos en el Hospital Central o en el Luis Lagiomaggiore. Tres de esos 15 están con código rojo, es decir que tienen politraumatismos y están siendo evaluados por los equipos médicos. El resto de personas que necesitaban asistencia fueron atendidos por el personal de emergencia”, explicó el intendente del lugar, Tadeo García Zalazar.



La primera argumentación del conductor fue que se le trabó la caja automática del vehículo y que no pudo frenarlo a tiempo. El auto se encontraba estacionado en 45º en la vereda de enfrente al lugar donde ocurrió el accidente.



Asimismo, en los últimos minutos se contemplaba la posibilidad de que hubo más que las 15 personas heridas comunicadas en un primer momento. Se aguarda que en el transcurso de la mañana, las autoridades de los dos hospitales donde fueron trasladados los heridos brinden los partes médicos correspondientes.



Por su parte, el propio Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza brindó un parte oficial en el que ofreció detalles sobre lo ocurrido y advirtió que el dueño del Volkswagen presentaba una discapacidad física y tenía vencida la licencia de conducir.