Apartaron a la cúpula del Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles

lunes 11 de julio de 2022 | 7:10hs.

En el marco de las graves lesiones sufridas por un soldado en una celebración de iniciación realizada el viernes, mediante un comunicado de prensa publicado ayer, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Guillermo Pereda, ordenó el apartamiento y relevo de la cúpula del Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles.



Se trata de el teniente coronel Patricio Trejo, el segundo jefe Mayor Sebastián Notaro y el encargado de la Unidad, suboficial mayor Ireneo Suárez.



El incidente sufrido por Michel Nathanael Verón (26) le costó una grave lesión en la columna vertebral, razón por la que corre el riesgo de no volver a caminar, tras participar el viernes de la celebración de bienvenida al mencionado Regimiento del Ejército Argentino.Según voceros de la Fuerza, el joven fue intervenido quirúrgicamente ayer por la mañana. “Se encuentra evolucionando en forma estable, lúcido, sin ventilación espontánea ni requerimiento de drogas vasoactivas”, expresa el comunicado.



Sin embargo, en las próximas semanas se tendrán novedades sobre la efectiva recuperación de la sensibilidad de sus extremidades además de la posibilidad de que el joven vuelva a caminar.



Por su parte, a través de un comunicado, la Secretaría General del Ejército Argentino repudió el ataque al soldado de la fuerza nacional. En el escrito sostuvieron que los comportamientos de los agresores “se alejan de las normas de convivencia establecidas en las prescripciones legales y reglamentos militares”.



Agregaron que, de acuerdo al Código Penal de la Nación, las acciones llevadas a cabo por los implicados podrían constituir “potenciales inconductas que están tipificadas como delito”.



Según el comunicado, el organismo confirmó que la denuncia correspondiente fue realizada ante la Fiscalía Federal de Posadas y que, al respecto, se dispuso la suspensión de dos oficiales y trece suboficiales que se desempeñaban en el mencionado regimiento y quienes estarían involucrados en el hecho que puso en riesgo la vida de Verón.



En cuanto al incidente, en el comunicado explicaron: “Las causas de las lesiones sufridas están siendo investigadas y son motivo de una instrucción disciplinaria por presunción de faltas gravísimas que involucra a miembros de la unidad militar de pertenencia”.



Denuncia de la familia

El hecho ocurrió el viernes por la tarde,en el Club Achalay, ubicado sobre la calle Teniente Espinoza de Apóstoles.



Allí se reunieron integrantes del Regimiento, según dijo el padre en la denuncia que radicó horas después, para celebrar el ascenso del joven de soldado a cabo.



Horas más tarde, mediante el aviso de su nuera, tomó conocimiento de que su hijo había sufrido lesiones de consideración en la columna vertebral en dicho evento y que tuvo que ser trasladado al hospital de Apóstoles.



El denunciante agregó que a raíz de la gravedad del cuadro que presentaba su hijo, quien cayó dentro de una pileta sin agua que le causó el desplazamiento de la cuarta y quinta vértebra de la columna, desde el nosocomio local dispusieron el inmediato traslado al Hospital Ramón Madariaga para estudios más complejos.



Siempre según el relato del padre, la evaluación de los médicos sobre el estado de salud del muchacho no fue para nada alentadora en tanto que presenta altas probabilidades de no volver a caminar por lo comprometida que quedó su espalda a causa de las lesiones sufridas.



Por su parte, en las últimas horas de ayer, la madre del joven realizó una publicación en su perfil de Facebook donde expresó: “Sigamos unidos en oración, mi instinto como madre me dice que Nachito volverá a caminar”.

Celebración con final fatal

El reciente suceso que pone bajo la lupa a las supuestas celebraciones de bienvenida o iniciación de la fuerza militar nacional es el caso de la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino (22) en Corrientes.



La madrugada del domingo 19 de junio, luego de haber participado de un rito de “bienvenida” en la guarnición militar de la localidad fronteriza de Paso de los Libres, el joven fue hallado por sus camaradas inconsciente en su habitación.



El subteniente Chirino, oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, falleció por broncoaspiración, según consignó el fiscal Mauro Casco sobre el informe de autopsia realizada al joven que participó junto a compañeros y jefes del Grupo de Artillería N°3 del Ejército Argentino de la celebración de iniciación militar.



Según consignó el fiscal federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez, el Ejército Argentino pidió que se los investigue a 11 oficiales por al menos tres delitos graves: abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, todo ello seguido de muerte.



Desde la querella que representa a la familia de la víctima requirieron una segunda autopsia y que los oficiales participantes del denominado “ritual de iniciación” sean imputados por homicidio.