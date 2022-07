Con una falsa noticia alteró el grupo de padres

lunes 11 de julio de 2022 | 6:00hs.

Desde su cuenta de Twitter, una usuaria argentina relató la divertida anécdota que sucedió en el grupo de mamis del que forma parte. Según narró en el tuit viral, el caos rompió en la conversación grupal cuando una de las mamis envió un mensaje: “Hoy en el grupo de mamis de 2do B llegó un msj que decía ‘segundo grado hoy no tiene clases’. Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más”. La catarata de mensajes pronto encontró su respuesta, la cual causó furor entre los internautas de la red social del pajarito: “Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celu a la mamá y mandó eso. HÉROE”, escribió @loplau en la publicación. La respuesta de los usuarios fue inmediata, con el tuit pronto llegando a superar los 63 mil “me gusta” y casi tocando los 3 mil retuits. La sección de comentarios pronto se llenó de respuestas felicitando al anónimo alumno por su ingenio: “Lo mandás a negociar la deuda y vuelve con el oro que robaron los ingleses”, fue uno de los comentarios bajo el tuit viral.