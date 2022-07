Hauche le dio el clásico de Avellaneda a la Academia

lunes 11 de julio de 2022 | 6:01hs.

Racing venció 1-0 a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda. Gabriel Hauche marcó para la Academia con un golazo de chilena en el primer tiempo y Enzo Copetti falló un penal.



En el complemento el Rojo empujó, pero no pudo alcanzar la igualdad. Con esta victoria La Academia se acomodó en la tabla y ahora es tercero en el campeonato.



Luego de un comienzo con juego fue friccionado, Racing se puso en ventaja con un golazo: a los ocho minutos hubo un tiro de equina de Emiliano Vecchio, en el área anticipó Leonardo Sigali y que asistió a Gabriel Hauche que de chilena abrió el marcador en Avellaneda.



Racing fue superior y a los 20 minutos tuvo otra clara chance para ampliar su diferencia. Emiliano Vecchio enganchó ante la marca de Joaquín Laso que le dejó puesta su puesta su pierna y el volante cayó dentro del área.



Rapallini cobró penal, aunque Enzo Copetti remató y la pelota dio en el palo derecho del arco defendido por Sebastián Sosa.



Después, Racing esperó y cada vez que recuperó se acercó al arco de Sosa, aunque sin profundidad para lastimar como un tiro media distancia de Johan Carbonero que el guardameta uruguayo controló sin problemas.



En los últimos minutos Independiente no pudo doblegar a Racing que se cerró atrás y no le sobró nada, pero hizo lo suficiente para alcanzar la victoria en el clásico. El Rojo no gana en el Cilindro desde 2017.