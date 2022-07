Testigo avaló declaración de un menor que denunció torturas

lunes 11 de julio de 2022 | 6:03hs.

Luego que la madre de un menor que permanece en terapia intensiva desde hace dos semanas denunciara que su hijo le contó que fue torturado por policías de la comisaría de Campo Grande, el último viernes un joven se presentó ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá y respaldó la versión de los presuntos apremios ilegales.



Según precisó un vocero del caso, el testigo se presentó de manera espontánea y relató lo que Gabriel P. (17) le habría manifestado días previos a su presunto intento de suicidio en una celda de la comisaría de Campo Grande, dependiente de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle.



El joven, del cual se preserva su identidad por razones de seguridad, declaró que el menor le contó que varios policías lo golpearon y amenazaron con asesinarlo si no confesaba la autoría de un ilícito que investigaban.



En un tramo de su declaración, el testigo señaló que el chico le contó que los uniformados le dijeron: “Mirá pendejo, si queremos te matamos, te llevamos a un arroyo y te llenamos de piedras para que nunca nadie te encuentre”.



Dicho aporte coincide con la denuncia radicada por Nélida Ferreyra, madre de Gabriel P., quien dudó de la versión policial del supuesto intento de suicidio y aseguró que su hijo le contó que había sido golpeado por uniformados.



“Me dijo que los policías le pegaron mucho en la cabeza. Cuando le pasaron al juzgado hablé con él y en voz baja me dijo: “Mami, no me dejaron marcas en el cuerpo, pero tengo la cabeza llena de globos y me duele mucho. No te puedo contar más nada, pero cuando salga quiero hacer una denuncia”. No podía hablar más porque había cuatro policías ahí”, señaló Ferreyra.



En tanto, el 26 de junio le informaron que el menor habría tratado de quitarse la vida, tras lo cual radicó una denuncia detallando sus sospechas.



Sigue en terapia

Con relación al estado del menor que desde hace dos semanas se halla en coma inducido en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Samic de Oberá, su madre Nélida Ferreyra precisó que sigue con pronóstico reservado y atraviesa un cuadro de broncoespasmo.



Las dudas de Ferreyra sobre las causas del estado de su hijo se fundamentan en las agresiones previas y en lo que luego le contó su hija, una joven de 19 años, quien la semana pasada denunció que la torturaron en un tacho con agua, lo que cobró relevancia al recordar que su hijo tenía ropa mojada.



También salió al cruce de la información policial que indica que el menor estaba alojado solo en una celda.



Al respecto, la progenitora mencionó que “cuando le llevé abrigos me hicieron pasar y vi que estaba en la misma celda con otros presos mayores. Es mentira que estaba solo”.



Reconoció que el menor consume drogas y posee antecedentes por delitos contra la propiedad, aunque su último arresto obedeció a una contravención, ya que un vecino lo denunció por escuchar música a alto volumen.



Por otra parte, tras el presunto intento de suicidio de Gabriel P., la comisaría de Campo Grande informó que recepcionó la declaración de un detenido que aseguró que el menor le habría manifestado que dejó una carta contando los motivos que lo llevaron a tratar de quitarse la vida.



Según se notificó al juzgado, la misiva en cuestión se hallaba en el bolsillo de un pantalón que el adolescente habría dejado en la casa de su novia. Con ese dato se ordenó el allanamiento de la vivienda, procedimiento que resultó negativo.



“No sé qué que quiso inventar la Policía con eso que mi hijo dejó una carta, si él no sabe leer ni escribir. Ruego que se recupere para que cuente la verdad”, remarcó Ferreyra.



Segunda denuncia

Por su parte, la hermana del menor, una joven de 19 años, se presentó ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá y denunció que fue víctima de reiteradas torturas en la comisaría de Campo Grande, donde permaneció detenida diez días.



Aseguró en dos ocasiones los uniformados de guardia la sacaron de la celda y la trasladaron hasta una oficina de la misma dependencia donde la esposaron y forzaron a introducir su cabeza en un tacho con 20 litros de agua, al tiempo que le propinaron golpes y patadas.



La denuncia fue radicada el 1 de julio, ocasión en la que la damnificada dio detalles aberrantes del supuesto accionar policial e identificó a cuatro funcionarios como autores de los apremios ilegales.



En tanto, dejó asentado que también participaron otros uniformados, aunque no los pudo identificar por sus nombres pero aseguró que los reconocería. Según la joven, las sesiones de tortura tuvieron la intención de forzarla a contar dónde se hallaba su hermano.



“Dos veces me sacaron de la celda y me llevaron a una pieza que ellos llaman cuarto oscuro. Me ponían la cabeza en el tacho con agua y arriba ponían una tablita que uno de ellos pisaba para que yo no pueda sacar la cabeza. Era horrible, desesperante. Pensé que me mataban. Me preguntaban por Gabi, me insultaban, me daban piñas y patadas”, precisó.



Según presume la joven, tras ser detenido a su hermano los policías también los sometieron a torturas con agua, producto de lo cual resultó seriamente afectado, desestimando la versión del intento de suicidio.



“En Campo Grande los policías tienen la maldita costumbre de hacer eso. Yo no denuncié antes porque me tenían amenazada, pero viendo lo que le hicieron a mi hermano decidí contar todo. Igual tengo miedo por mí y mi familia, por eso esta semana me mudé a Oberá. Hasta en la fiscalía me dijeron que me cuide de los policías. Ahora ruego que mi hermano se recupere y cuente qué pasó”, agregó.

Prevención de la Tortura asistió a la familia

Tras la repercusión mediática de las denuncias de Nélida Ferreyra y de su hija, funcionarios de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) se contactaron con ellas y se pusieron a disposición para contenerlas y asistirlas, como también se comprometieron a seguir los expedientes penales por presuntas torturas en la comisaría de Campo Grande.



En tal sentido, el último viernes la comisionada Constanza Yudar y la titular de la Dirección Municipal de Niñez, Familia y Mujer de Oberá, Alejandra Montero, visitaron la casa de Ferreyra para constatar la situación de la familia.