Wimbledon: Nole se consagró campeón por séptima vez

lunes 11 de julio de 2022 | 6:01hs.

Novak Djokovic impuso toda su jerarquía y se consagró en Wimbledon por cuarta vez consecutiva después de derrotar ayer al australiano Nick Kyrgios, en cuatro sets, por por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6.



El número tres del mundo fue de menor a mayor con su juego y terminó por ganar su primer Grand Slam del año, tras la ausencia en Australia y la derrota en cuartos de Roland Garros ante Rafael Nadal.



El gran torneo sobre hierba no se celebró en 2020 debido a la pandemia y Djokovic no perdió en el All England Club londinense desde cayó en cuartos de final en 2017.



Con este nuevo título, el serbio alcanzó los 21 Grand Slam, uno por debajo de Nadal que, tras ganar este año el Abierto de Australia y su 14º Roland Garros, tiene ya 22 grandes.



Este podría ser el último gran torneo del año para Djokovic, ya que sin vacunarse contra el Covid-19 no podrá disputar el US Open.



El serbio igualó los registros de William Renshaw y Pete Sampras, con siete títulos, y se quedó a uno de Federer y a dos de Martina Navratilova.