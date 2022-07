Preocupa una menor adherencia hacia los tratamientos cardiológicos

lunes 11 de julio de 2022 | 6:30hs.

Según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), las enfermedades cardiovasculares (ECV) -infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca- lideran el ranking de muertes, ya sea a nivel global como a nivel local, y este tipo de patologías registra 100.000 defunciones anuales y 280 diarias en el territorio nacional.



La situación de aislamiento social preventivo y obligatorio a causa del Covid-19 hizo que disminuya el número de pacientes que asisten a consulta para hacer seguimiento y controles médicos en todas las especialidades.



Este tema, el de las enfermedades crónicas no transmisibles, fue uno de los ejes de debate el jueves último en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) realizado en Puerto Iguazú.



“Las enfermedades de la pospandemia de coronavirus deben ser atendidas en toda su dimensión. Todo lo que está postergado hay que volver a ponerlo en agenda. La atención primaria de la salud debe ser fundamental”, había señalado el gobernador Oscar Herrera Ahuad en el evento.



De esta manera, el escenario de los problemas cardíacos se complejizó con la pandemia y deriva en complicaciones severas dado que, en el caso de la hipertensión arterial (HTA), se trata de una enfermedad silenciosa que casi no presenta síntomas de dolor pero que está latente.



Al respecto, El Territorio dialogó con el médico Mariano Olmedo, reconocido especialista en Cardiología del medio local, quien mencionó que “el 50% de los pacientes cardiológicos después de los 60 años es hipertenso, de ese porcentaje sólo la mitad sabe que tiene la enfermedad. Y de quienes lo saben el 25% está controlado o sigue el tratamiento”.



Según el Registro Nacional de Hipertensión Arterial que se ocupó de las características epidemiológicas de esa patología en Argentina, señala que la HTA es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad y muerte de origen cardiovascular, que además ascendió desde el cuarto al primer lugar en el ranking global como carga de enfermedad y muerte por cualquier causa en los últimos 25 años.



Número alarmante

La estadística es alarmante teniendo en cuenta que se trata de una de las principales causas que predispone a patologías cardíacas en la actualidad y sólo existen procedimientos preventivos. Como explicó el médico, en cardiología el cumplimiento de lo prescripto por un profesional se llama adherencia al tratamiento y es clave para no agravar los diagnósticos.



“El problema con la hipertensión es que es asintomática, un porcentaje alto de los pacientes no sabe que tiene la enfermedad hasta que les empieza a molestar”. Y agregó que “los tratamientos preventivos son difíciles de seguir para los pacientes, porque no sienten que tienen la enfermedad aunque está”.



Además de esto, el profesional enfatizó que el elevado precio de los medicamentos hace que quienes no tienen tantos ingresos tengan que dejar la medicación.



Aseguró el médico que quien ya desarrolló un accidente cerebrovascular o algún tipo de complicación grave es más posible que adhiera al tratamiento.



En ese marco, un reciente análisis de la SAC determinó que la falta de adherencia a los fármacos antihipertensivos es de alrededor del 45% y se asocia con una mayor proporción de presión arterial no controlada, con un riesgo 1,3 veces mayor en hombres que en mujeres.



A través de la Encuesta Nacional Sobre Adherencia al Tratamiento, realizada en el país, se demostró que –a los seis meses de iniciado el tratamiento antihipertensivo– la falta de adherencia supera el 50%.



En este sentido, existen aristas de distintos tipos que predisponen a una enfermedad cardíaca, a los que se denominan factores de riesgo cardiovasculares (FRCV).



Olmedo explicó que estos FRCV se diferencian según si pueden ser modificables, en este caso “tenemos al sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y la alimentación no saludable”; por otro lado están “los no modificables entre los que se encuentran la edad (más de 40 años) y antecedentes familiares, especialmente si varios casos se agrupan en la misma familia”.



Últimamente gracias al cambio cultural que significó la pandemia en los hábitos y costumbres de la población, lo que se vislumbra es un crecimiento de los factores modificables según indica el profesional.



Este proceso, según el especialista, hizo que en el último tiempo se equipare la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en hombres y mujeres después de los 40 años.



“Históricamente los hombres han sido quienes presentaron mayor prevalencia a contar con problemas cardiovasculares y las mujeres estaban más cubiertas por los procesos hormonales hasta la etapa de menopausia”.



Niños y adolescentes

En los niños y adolescentes la prevalencia de HTA baja considerablemente y es del 3,5%, pero se incrementa ostensiblemente en obesos. En estos pacientes el registro de presión arterial debe formar parte del examen pediátrico desde los primeros días de vida, especialmente ante la sospecha de enfermedad secundaria con riesgo de desarrollar HTA resalta el profesional.



Mientras tanto, en personas jóvenes de 16 a 35 años, la prevalencia cuando la presión es alta a nivel nacional es de alrededor del 12%.

En cifras

25%De los pacientes con hipertensión arterial está controlado y sigue tratamientos prescriptos por profesionales de la salud.

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte

La Sociedad Argentina de Cardiología realiza, cada ciertos períodos de tiempo, diversos registros sobre el estado de la enfermedades Cardiocasculares en Argentina.



A partir de ello señala que en 2017 fallecieron más de 97,000 personas por afecciones cardiovasculares, liderando el ranking del total de las causas de muerte con 28,5%.



Al focalizar en los años de vida perdidos (entre los 30 y 70 años), la enfermedad cardiovascular es responsable de la mayor cantidad de muertes prematuras (35% en hombres y el 28% en las mujeres, primera causa en ambos sexos).



Desde el año 2000 al 2010, en la Argentina se redujo la tasa de mortalidad cardiovascular en hombres un 22% (de 271.4 a 211.6 por cada 100.000 habitantes).



Por otro lado señalan que un sistema social donde los pacientes tienen preocupaciones que lo inducen a no consultar (ya sea para sus problemas crónicos o, incluso, por síntomas de descompensación), o no se prioriza la atención por la situación actual, causará un incremento prevenible de muertes por ECV.



Asimismo, los países de medianos y bajos ingresos poseen entre tres y seis veces más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular fatal que los países de altos ingresos, respectivamente.



Si bien este incremento del riesgo está asociado a diferencias socio-culturales, la integridad y acceso a la salud es probablemente el mayor contribuyente de este exceso de eventos cardiovasculares fatales. Se cree que la calidad y el acceso a la salud están estrechamente relacionados con la reducción de ECV observada en las últimas décadas.