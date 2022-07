En Iguazú aumentaron 3,5% los precios de los combustibles

lunes 11 de julio de 2022 | 6:05hs.

Un nuevo aumento en los precios de los combustibles se registró ayer en los surtidores, puntualmente en el municipio de Puerto Iguazú. Desde la medianoche, los estacionarios de la petrolera estatal YPF actualizaron los valores en las pizarras, con una suba del 3,5% para los casos de la súper y de la infinia. De esa manera, únicamente en esas estaciones de servicio de la Ciudad de las Cataratas entraron en vigencia los nuevos precios.



Hasta el sábado, la nafta súper se comercializaba a 136,8 pesos el litro y desde ayer se vendió a 141,6 pesos, que significó una actualización del 3,51% (4,8 pesos, puntualmente) respecto del último aumento que se había aplicado a mediados de mayo. En tanto, en el caso de la nafta premium, se aplicó un igual aumento de 4,8 pesos por litro y pasó a venderse de 167 a 172,8 pesos.



Esto representó el cuarto incremento en los valores de las naftas súper y premium en lo que va del año, aunque a diferencia de otras ocasiones, la suba no fue generalizada sino por municipios.



Asimismo, se observó que los valores del gasoil no sufrieron incrementos y se vendían en los surtidores a 211,4 pesos, precio que está en vigencia desde el pasado 17 de junio cuando la petrolera aplicó un notable aumento en el afán de disminuir la demanda de este insumo en medio de la escasez generalizada en todo el país, y más aún en Misiones por la gran cantidad de ventas ante la asimetría de precios con Brasil y Paraguay.



De acuerdo a lo consultado por El Territorio, el incremento entró en vigencia a la medianoche de ayer y no se explicaron, de manera oficial, los motivos del aumento, como suele ocurrir. Al mismo tiempo, informaron que en Puerto Iguazú dejó de regir el horario exclusivo para que los extranjeros puedan cargar combustible, ya que desde el municipio no se prorrogó la reglamentación que indicaba los horarios puntuales para las patentes extranjeras, medida que fue impuesta para ordenar el movimiento en medio de la fuerte demanda de combustibles que ocurrió a partir de diciembre, con filas que superaban los seis kilómetros. En tanto, se mantienen los carriles exclusivos y los precios diferenciales, de 220 pesos el litro de nafta premium y de 240 pesos para el caso del gasoil.



Por otra parte, en Posadas no se observó una suba de precios por lo que la súper continuaba vendiéndose de acuerdo a los valores que fueron establecidos el pasado 10 de mayo: a 134 pesos el litro de súper y 163,9 pesos en el caso de la premium. En Oberá, en tanto, tampoco se observaron al cierre de esta edición modificaciones en los importes de los combustibles.



Además, en otras comunas, como Wanda, Puerto Libertad y Puerto Esperanza, que están próximas a Iguazú, no se observaron incrementos en los valores de los combustibles tanto de tipo súper como premium.



En otros puntos del país

La suba del 3,5% que aplicó YPF también se sintió en otros puntos del país con un criterio en común: el incremento no fue igual para todos. Es decir, en algunos departamentos se establecieron los aumentos de precios en los combustibles.



Según consignó el portal El Sol de Mendoza, “desde el primer minuto de este domingo, la petrolera estatal YPF aumentó el precio de sus naftas en algunas zonas de la provincia. La variación en este caso afectó solamente a la nafta Infinia y Súper, pero no alcanzó al gasoil. El incremento promedio es del 3,5%”. En esa provincia, los nuevos valores se aplicaron únicamente en cuatro ciudades.



Al mismo tiempo, de acuerdo a lo consignado por el medio 0223, en Mar del Plata también se informó sobre un incremento en los precios de los combustibles. En ese municipio turístico de la provincia de Buenos Aires, el importe del litro de súper pasó a 143,50 pesos mientras que la de tipo premium alcanzó los 173,50 pesos, consignaron.

En cifras

4 La cantidad de aumentos que se aplicaron en los precios de los combustibles en lo que va del año, aunque en esta ocasión no fue generalizada.

Desde Cecha estiman pronta normalización con el gasoil

Según señaló el sitio especializado Surtidores, los quiebres de stock en las estaciones de servicio, producto de la falta de gasoil, parecerían llegar a su fin, “ya que la disponibilidad de dicho combustible en los surtidores aumentó en la última quincena de junio y pasó a ser del 89 por ciento promedio. Mientras que en la primera semana de julio, la situación sigue mejorando”.



Esa información surgió a raíz de un relevamiento de las principales compañías refinadoras del país, “que coincidieron en que están trabajando al 100 por ciento de su capacidad para hacer frente a la suba de la demanda nacional, la cual superó en casi 19 por ciento al del mismo período del año pasado”, se señaló.



Sobre este punto, Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), reconoció que poco a poco se normaliza el abastecimiento y que “con las medidas que tomó el gobierno en el último tiempo, ya se está en vías de solución”.



“La gran parte de las estaciones de servicio ya cuentan con stock y no está el problema de desabastecimiento. Cada vez llega más producto a los surtidores, pero estimamos que a mediados de mes ya estaría normalizada la provisión de gasoil”, aseguró durante una entrevista televisiva.



De todos modos, el presidente de Cecha insistió en la importancia de conocer el plan de acción en materia energética que tomará la nueva gestión de la flamante Ministra de Economía, Silvina Batakis, para colaborar en la misma línea.



“Necesitamos el plan de energía en base a los combustibles, a los fines de saber qué pasará después”, manifestó al respecto.