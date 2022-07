Rusia bombardeó un edificio y mató a 15 personas en el este de Ucrania

lunes 11 de julio de 2022 | 6:02hs.

Al menos 15 personas murieron, cinco resultaron heridas y más de 20 podrían haber quedado atrapadas entre los escombros tras un bombardeo ruso contra un edificio residencial en una localidad de la oriental provincia ucraniana de Donetsk, que Rusia busca conquistar en el contexto de su invasión y ocupación en gran parte del este ucraniano.



“Durante las operaciones de rescate se encontraron 15 muertos en el lugar de los hechos y se encontraron cinco personas con vida”, informó el Servicio de Situaciones de Emergencias en Ucrania sobre el ataque en la localidad de Chasiv Yar.



Los rescatistas estaban en contacto con tres personas vivas bajo los escombros, agregó el servicio de emergencias en un comunicado en Facebook.



El edificio de Chasiv Yar, una localidad de 12.000 habitantes, quedó parcialmente destruido, y los socorristas trabajaban con una excavadora para despejar la zona, informó la agencia de noticias AFP.



El gobernador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, precisó en Telegram que el edificio de cuatro plantas había sido alcanzado por un misil Hurricane ruso, que se dispara desde sistemas transportados por camiones.



Hasta ahora 591 civiles murieron y 1.548 resultaron heridos en la región de Donetsk desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, dijo Kirilenko.



El Ministerio de Defensa ruso no hizo declaraciones sobre el atentado durante la conferencia de prensa ofrecida ayer.



Chasiv Yar está unos 20 kilómetros al sureste de Kramatorsk, una ciudad que se espera que sea un objetivo importante de las fuerzas rusas en su avance hacia el oeste.



Últimos objetivos militares rusos

La provincia de Donetsk, en la región del Donbás, predominantemente rusoparlante, es el principal objetivo de Moscú en Ucrania desde que conquistó la vecina provincia de Lugansk, hace una semana.



Las fuerzas rusas están levantando un “verdadero infierno” en el Donbás, a pesar de las evaluaciones de que estaban tomando una pausa operativa, manifestó el pasado sábado el gobernador de Lugansk, Sergii Gaidai.



Después de la toma de Lisichansk, la última ciudad de Lugansk en poder de la tropa ucraniana, algunos analistas predijeron que el Ejército ruso probablemente tardaría algún tiempo en rearmarse y reagruparse.



Pero “hasta el momento no ha habido una pausa operativa anunciada por el enemigo. Todavía está atacando y bombardeando nuestras tierras con la misma intensidad que antes”, aseguró Gaidai.



El ataque contra el edificio en Chasiv Yar es el último de una reciente ola de bombardeos a estructuras civiles.



Al menos 19 personas murieron cuando un misil ruso impactó en un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk, en la provincia de Poltava, a finales de junio y 21 personas murieron cuando un edificio y un área recreativa fueron atacados en la región sur de Odesa este mes.



El ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, afirmó, en tanto, que las tropas ucranianas sufrieron múltiples pérdidas. “Tenemos que abastecer a nuestros pelotones, y cambiarlos, y también hacer reemplazos porque tenemos muchas bajas”, dijo en una entrevista con el diario The Wall Street Journal.



Según Reznikov, Ucrania necesita más armas, en particular drones, y subrayó que los enviados por Estados Unidos no disponen de un software para impedir las “interferencias”, citó la agencia rusa Sputnik.



El ministro señaló que los sistemas antitanque NLAW y Javelin siguen siendo necesarios, pero “ya no son prioritarios” debido a los cambios en la naturaleza de las operaciones de combate. También subrayó que el Ejército de Ucrania necesita lanzacohetes múltiples MLRS con un alcance de 150 kilómetros.



Además, el Estado Mayor ucraniano informó de bombardeos rusos en el este y en Jarkov (noreste), pero la única ofensiva terrestre se dio en Dolomitne, cerca de Bakhmut.

Zelenski destituyó a un embajador

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski destituyó al embajador en Alemania, Andrii Melnik, y a otros representantes diplomáticos del país.



El diplomático había sido criticado recientemente por presentar una ofrenda floral en la tumba del líder nacionalista ucraniano y antisemita Stepan Bandera.



Además, Melnik era especialmente crítico con las reticencias alemanas al envío de armas a Ucrania.



La prensa ucraniana señala que Melnik se perfila como el próximo número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano.



El decreto especifica la destitución de Melnik y de los embajadores ucranianos en Hungría (Liubov Nepop), Noruega (Viacheslav Yatsiuk), República Checa (Yevhen Perebijnos) e India (Ihor Polija).



También se conoció en la jornada el nombramiento de Pavlo Kozirev como viceministro de la Reintegración de los Territorios Provisionalmente Ocupados de Ucrania y comisario para los Desplazados Internos.

La nueva arma de disrupción masiva de Putin

Rusia amenaza con utilizar el petróleo del vecino Kazajistán como arma contra los países europeos que apoyan a Ucrania. Una orden judicial para cerrar la terminal de exportación en el Mar Negro durante un mes es una clara advertencia de la influencia de Rusia.



El martes, un juez ruso de la ciudad de Novorossiysk, en la costa del Mar Negro, ordenó al Consorcio del Oleoducto del Caspio detener los envíos durante 30 días. La suspensión de las operaciones se solicitó como castigo por una serie de “violaciones documentales” del Plan de Respuesta a Derrames de Petróleo de CPC, que se había dado a la empresa hasta finales de noviembre para rectificar.



Aunque la instalación está en Rusia, cerca del 90% del crudo que pasa por ella procede de Kazajistán. Eso la convierte en un arma ideal en el arsenal de Vladimir Putin para infligir dolor económico a sus verdugos.