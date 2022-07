Policía bolsonarista mató a tiros a un dirigente del partido de Lula

lunes 11 de julio de 2022 | 6:02hs.

Un militante del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva fue asesinado durante su fiesta de cumpleaños en Foz de Iguazú la noche del sábado. EL PT denunció por el crimen a un militante del presidente Jair Bolsonaro y policía penitenciario, quien también murió.



Según el comunicado del PT, los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer, cuando el policía penitenciario Jorge José da Rocha Guaranho interrumpió la celebración y abrió fuego contra Marcelo Arruda, quien era guardia municipal y uno de los líderes del Partido de los Trabajadores (PT) en Foz de Iguazú.



Siempre según el comunicado, Arruda, que llegó a ser candidato a vicealcalde en esa localidad fronteriza brasileña en las elecciones municipales de 2020 y que conmemoraba su 50 cumpleaños, recibió “tres tiros” pero consiguió reaccionar y dispararle a su agresor, que también acabó falleciendo.



De acuerdo con un informe registrado en la Policía Civil de Paraná y testigos en el lugar, Guaranho habría aparecido en la fiesta – que tuvo como tema el PT y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y tuvo lugar en la Asociación Deportiva Salud Física de Itaipú – apuntando con un arma mientras gritaba insultos a los presentes y palabras a favor del presidente Jair Bolsonaro (PL), precandidato a la reelección.



Según testigos, el agresor interrumpió la fiesta unos 20 minutos antes de la balacera. Detuvo su coche en las afueras del lugar donde se realizaba la celebración, gritando “Bolsonaro presidente, hijos de p...”. Iba con su mujer y su hija en el coche. Cuando Marcelo Arruda salió de la fiesta para ver qué pasaba, Guaranho le había apuntado por primera vez con su revólver, mientras la mujer gritaba “basta, vámonos”. Luego se fue del lugar, prometiendo regresar gritando: “¡Voy a volver a matarlos a todos!”.



Inmediatamente después, Arruda subió a su auto y sacó su revólver. “Este loco va a volver, no voy a estar desprevenido”, afirmó, según relataron testigos a medios brasileños.



Después Da Rocha Guaranho volvió al local y fue cuando ocurrió el tiroteo que tuvo como resultado el fallecimiento de los dos militantes políticos.



Arruda se identificó como guardia municipal, mostrando su placa y ya con su arma en la mano, pero fue inútil.



“El tipo volvió y cuando llegó apuntó con el arma a Marcelo y Marcelo dijo ‘¡detente, policía!”, contó Aluízio Palmar, un testigo presente en la fiesta.



Arruda recibió un primer disparo en la pierna, y cayó. Luego el policía penitenciario se acercó y disparó de nuevo. El líder del PT recibió un disparo en la espalda, pero logró darse la vuelta y disparó cinco tiros contra el bolsonarista. Según un amigo de Marcelo, “con su reacción logró evitar una masacre”.



El suceso se produce a menos de 90 días de las elecciones presidenciales.



La campaña electoral se prevé altamente polarizada entre el dirigente progresista, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, y el líder ultraderechista, que aspira a renovar su mandato por otros cuatro años.



Lula lamentó en un comunicado lo sucedido en Foz de Iguazú, localidad fronteriza con Misiones, y afirmó que Brasil necesita “democracia, diálogo, tolerancia y paz”.



“Una persona, por intolerancia, amenazó y después disparó a Arruda, quien se defendió y evitó una tragedia todavía mayor. Dos familias perdieron sus padres. Hijos quedaron huérfanos, incluyendo los del agresor”, afirmó el ex gobernante.



El candidato del PT también pidió “comprensión” y “solidaridad” para con los familiares del agente penitenciario federal, que “perdieron un padre y un marido por un discurso de odio estimulado por un presidente irresponsable”, en alusión a Bolsonaro, su mayor adversario político.