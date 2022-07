JLO y el humor ante un accidente fashion

lunes 11 de julio de 2022 | 10:00hs.

Jennifer López vivió un momento complicado cuando en uno de sus últimos conciertos se le rompió el ceñido enterizo negro que llevaba justo por la costura del trasero. Mientras la artista bailaba y movía las caderas como solo ella sabe, el traje cedió a la presión y se descosió. No obstante, la artista supo salir airosa de esta situación, siguió bailando y el público apenas se percató de lo sucedido.



Tras lo ocurrido, tan solo una diva internacional como ella podría tomárselo con tanto humor y compartir este instante embarazoso en su propia cuenta de TikTok, en la que cuenta con más de 15 millones de seguidores. Además, acompañó el video con el tema viral Oh no, de Kreepa.