Smartwatch Series 8 de Apple podrá detectar estado febril

lunes 11 de julio de 2022 | 6:00hs.

El próximo smartwatch Apple Watch Series 8 incluirá nuevas funciones de seguimiento de la salud, entre las que se encuentra la capacidad de poder detectar si el usuario tiene fiebre y los cambios bruscos de su temperatura corporal.



La novedad fue confirmada por el analista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín de noticias Power On.



Según esta información este dispositivo, cuyo lanzamiento se espera para nuestra primavera, incorporará una función estrella en la que Apple lleva meses trabajando.



Durante el pasado mes de abril cuando Gurman adelantó que la compañía estaba tratando de incorporar un sistema de detección de la temperatura corporal a este modelo y que había sido sometido a pruebas internas.



Ahora, Gurman confirmó que esta característica estará integrada tanto entre las funcionalidades del smartwatch Apple Watch Series 8 estándar como para otra edición destinada a deportistas.



No obstante, se descartó la posibilidad de que llegue a la versión final de este software, pero sí que su lanzamiento está previsto para este año. Según explicó Gurman esta funcionalidad, aún en fase de pruebas, no ofrecerá al usuario una temperatura específica, como un termómetro.



Lo que sí será capaz de hacer es determinar la posibilidad de que el usuario tenga fiebre. En ese caso, podría recomendarle el uso de un termómetro específico o bien que acuda a un médico.



Además, vale recordar que el mismo Gurman aseguró, a través de Twitter, en mayo de este año que el posible debut del sensor de medición de la temperatura personal este mismo año.



Este experto sugiere que Apple canceló la medición de la temperatura corporal en el anterior modelo, el Apple Watch 7, porque el algoritmo falló justo antes de entrar en la prueba de la verificación de la ingeniería (EVT, por sus siglas en inglés).



El analista subraya que la medición de temperatura es una función especialmente desafiante para tecnológicas como Apple, puesto que suele variar rápidamente en función del ambiente en el que se encuentra.



El hardware no tiene la capacidad de encontrar una solución de forma aislada, por lo que es necesario que desarrolle un algoritmo eficaz capaz de cumplir con las expectativas y objetivos del producto.

