Cosmética al servicio de lo natural

lunes 11 de julio de 2022 | 6:00hs.

La pandemia del coronavirus trajo consigo diversas situaciones en que las personas quedaron sin empleo y debieron reinsertarse, o bien están quienes buscaron otra alternativa despegándose del rol o profesión que ejercían.



Este es el caso de Sofía Freiberger (27), que tomó un camino diferente al de su profesión. Sofía se recibió de bioquímica hace más de un año y al mismo tiempo de ser mamá, dejó la tarea habitual que realizaba y empezó a hacer cosmética artesanal con productos naturales.



“Todo surgió estando en casa, con la firme idea de disminuir los residuos que generábamos”, dijo la joven en diálogo con El Territorio.



Sofía es oriunda de Capioví pero desde hace dos años reside en Ruiz de Montoya. Una vez llegada al municipio montoyense junto a su pareja e hija arrancó con el proyecto. “Primero hice un curso de Cosmética Natural Sólida para aprender a elaborar mis propios shampoos y acondicionadores. Al poco tiempo mi familia y amigos comenzaron a probar los productos y me decidí a emprender. Ahora me estoy capacitando en Cosmética Natural Integral y Ayurveda, amplío cada vez más, siempre apuntando al cuidado personal, sobre todo quiero seguir la línea del cuidado facial”.



Al ser consultada sobre los elementos que utiliza en su emprendimiento, expresó: “La producción es artesanal, la materia prima que uso en su mayoría es de origen vegetal, como la manteca de cacao, manteca de karité, aceites esenciales, aceite de coco, aceite de jojoba, tensioactivos derivados del coco, entre otros, también algunas arcillas y cera de abejas”.



Además destacó los beneficios de hacer mucho con poco y sabiendo el origen de los productos. “En la cosmética natural hay muchos ingredientes que no están permitidos, como determinados conservantes, colorantes artificiales, metales pesados, parabenos, siliconas o derivados del petróleo”.



Algunos aceites esenciales los consigue de la producción misionera, le gusta apostar por lo local, y así también contribuir a reducir la huella de carbono de los productos que elabora. Sin embargo, algunos imprescindibles tiene que pedirlos de más lejos. “Creo que Misiones tiene mucho potencial en este tema, hay variedad de cosas que se podrían hacer”, alentó.



La joven dio su punto de vista entre los provechos y dificultades que tiene este desafío que inició: “El mayor beneficio que me da este trabajo es la satisfacción de poder estar haciendo algo que realmente me gusta, y al mismo tiempo estar aportando un granito de arena al cuidado del medio ambiente, concientizando desde el ejemplo. La mayor dificultad creo que es poder transmitir, generar el cambio de hábito en las personas. Es difícil cambiar cuando tenemos costumbres tan arraigadas, pero no es imposible, el primer paso es tomar conciencia”.



Ahora bien, sobre el aprovechamiento que significa el utilizar esta clase de productos, Freiberger acotó que “son muchos, primeramente para la salud, porque están elaborados con ingredientes que al ser naturales, acompañan los procesos fisiológicos de las distintas partes del cuerpo, al mismo tiempo que ayudan a embellecernos”.



Incluso destacó la importancia de no generar residuos. ‘‘Por ejemplo, al usar un shampoo sólido evitamos que una botella de plástico, que dura en el baño unos pocos días, permanezca en algún lugar del planeta por varias generaciones”.



El tiempo y cuidado que le dedica a su pequeña niña fueron dos temas fundamentales para comenzar con esta actividad y con lo que realiza se perfecciona y se entusiasma cada vez más. “Dedico mi tiempo completo al cuidado de mi hija y a este emprendimiento que me trae muchas satisfacciones. Además, cada producto tiene sus tiempos de preparación y métodos, por eso los elaboro en tandas. Personalmente me gusta mucho formular, crear mis propios productos, entender qué pasa en el proceso y ver los resultados. Es gratificante”, contó.



El emprendimiento se llama Ykaraí, Consumo Consciente y en general las ventas se realizan a través de redes sociales, principalmente Instagram, WhatsApp y ahora también Facebook. Al explicar la elección del nombre, indicó “Ykaraí es una palabra del guaraní que significa ‘agua bendita’. Ykaraí es el agua que da vida a todo, por eso es bendita, y con esto quiero poder transmitir que es responsabilidad nuestra cuidar de todo lo que nos rodea, los árboles, la tierra, los animales y el aire”, cerró.