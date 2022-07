Falleció Tony Sirico, actor de Los Sopranos

lunes 11 de julio de 2022 | 6:00hs.

El actor estadounidense Tony Sirico falleció el pasado viernes a los 79 años, tras una carrera de más de cuatro décadas en series y películas y el recordado papel de Pauli Gualtieri en “Los Sopranos”, en la que encarnó a un italiano miembro de la mafia en Estados Unidos, tan vehemente como fundamentalista de sus creencias, un papel más cercano a su vida que a la ficción.



La noticia fue dada en redes sociales por su familia y su colega Michael Imperioli, quien compartió elenco tanto en la aclamada serie de HBO como en “Buenos Muchacho”, la brillante cinta de gángsters realizada por Martin Scorsesse.



La vida de Sirico, al menos en sus comienzos, pareciera haber inspirado varios de los papales que más tarde le tocó interpretar. Hijo de inmigrantes italianos, nació en Brooklyn y desde muy joven se asoció al hampa, al punto de haber sido arrestado 28 veces. Además, se lo ha vinculado como miembro del clan Colombo, una de las familias más relevantes de la mafia estadounidense.



“En ese tiempo no pensaba bien. Así que me relacioné con estos tipos y, de repente, era artista del asalto. Asalté todos los clubes nocturnos de Nueva York”, reconoció en una entrevista con LA Times en 1990, citada por Variety.



“Tengo que admitir que me siento raro cuando alguien me ve y me pide un autógrafo. Creo que es esa vieja culpa. Tal vez siento que no merezco la atención”, agregó. Esa culpa y búsqueda de redención es algo que se lleva adelante en “Los Soprano” y el gran tema de la filmografía de Scorsesse, primer gran director que lo citó a Sirico.