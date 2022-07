En Santo Tomé condenaron a 5 años de prisión a quien atropelló a la bombera Olga Mendoza

domingo 10 de julio de 2022 | 16:40hs.

El juez Francisco Ramos resolvió condenar a cinco años de prisión a Juan Delacruz Lucero por la muerte de la bombera Olga Mendoza, sucedida en octubre de 2021. Según se desprende del documento judicial que firmó el Magistrad, lo que se resolvió fue "la responsabilidad penal de Juan de la Cruz Lucero (…) como autor de homicidio culposo en un accidente de tránsito, agravado por imprudencia y negligencia en concurso con lesiones leves culposas en calidad de autor material".

La muerte de la bombera y empleada municipal Olga Mendoza ocurrió el 18 de octubre del 2021, por calle Gervasio Artigas en Santo Tomé, y generó indignación en la población. Ella circulaba con su hija al mando de una motocicleta, y fue impactada por Juan Lucero (70), quien manejaba con 2.52º de alcohol en sangre un Volksvagen Gol. Por ser mayor de 70 años, el conductor aguardó el juicio en su hogar, pero esta semana que terminó fue al banquillo. La sentencia fue la siguiente, y fue leída por el juez Francisco Javier Ramos:

Según el documento judicial, el Juez resolvió "declarar la responsabilidad penal de Juan de la Cruz Lucero (…) como autor de homicidio culposo en un accidente de tránsito, agravado por imprudencia y negligencia en concurso con lesiones leves culposas en calidad de autor material, por el hecho ocurrido el 18 de octubre de 2021 a las 19 horas por calle Gervasio Artigas a la altura Nº93 frente al establecimiento escolar conocido como Escuela Técnica en la ciudad de Santo Tomé, Corrientes".

Además "condenar a Juan de la Cruz Lucero a la pena de cinco años de prisión art. 40 al 41 del Código Penal. 3ro: disponer la inmediata prisión preventiva del pre nombrado que se cumplirá en la Alcaidía hasta tanto quede firme la sentencia, conforme al artículo 343 del Código Procesal Penal vigente”.

Foto: Día de sentencia. Lucero, primero a la izquierda, acompañado de su abogado Ordenavía

Ramos aclaró que la pena sería de 5 años, y no de 6, como se prevé de máxima para estos casos, y como fue solicitado por Fiscalía y por la querella, es que Lucero no tenía antecedentes previos, por lo que era factible bajar un año de condena.

Agregó que Lucero “durante el debate ni siquiera hubo un arrepentimiento al acto, sino que trató de endilgar la culpa en la víctima, es evidente de que habla de una persona totalmente desapegada, desaprendida, con falta de empatía, y falta de autocrítica, máxime que se trata de un ex funcionario, como en su caso ex integrante de Gendarmería. Si tiene conocimiento de la ley tiene que tener mayor apego a la ley, ya que fue un agente del orden (…). Usted se condujo a más de 40 kilómetros por hora en inmediaciones de una escuela, en horario cercano a la salida de la escuela en forma no solamente negligente, sino que hubo un actuar con ligereza en exceso, sabiendo que estaba alcoholizado, un alto grado según lo que se estableció (2,52º), por más que usted haya dicho que tomó un vasito de cerveza ese día, lo que arrojó el test de alcoholemia es un dosaje en sangre que establece una incapacidad total para estar arriba de un elemento que va a generar un riesgo. El acto de conducir ya genera un riesgo, y tiene que hacerse responsable por esta actitud”, explicó el magistrado.

El hecho que le costara la vida a la Bombera Olga Mendoza, y en el que su hija que la acompañaba en la motocicleta salvara su vida de milagro, tuvo el viernes su condena, más allá de que todavía falta la fase recursiva que la defensa a cargo que el dr. Pablo Ordenavía, defensor de Lucero, puede ejercer.