Axl Rose tuvo que suspender un show por una enfermedad

domingo 10 de julio de 2022 | 6:00hs.

Son horas difíciles para Guns N’ Roses. Es que, en primera instancia, Axl Rose reveló que tuvo que dormir en el estadio de Tottenham entre un show y otro por problemas de salud. Luego, la banda tuvo que suspender un concierto en Glasgow por el mismo motivo.

En el segundo concierto celebrado en la cancha de los Spurs, el 2 de julio, el cantante le dijo al público que estaba “teniendo problemas” con su voz.

La banda se vio obligada a tocar un set reducido de 19 canciones, sin hacer temas como November Rain, que había sonado en cada concierto desde 2016. La noche previa, el concierto había durado tres horas.

Entre un recital y el otro, Axl Rose se quedó a dormir en el estadio y no volvió a su hotel por estar enfermo. “Como pueden ver, tengo algunos problemas. Estos espectáculos son realmente importantes para nosotros, dormí aquí anoche”, confesó. Y agregó: “Así que cambiaré las canciones de acuerdo a mi voz. Espero que no les importe. Realmente me gustaría seguir adelante”.