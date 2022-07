Tregua oficial

domingo 10 de julio de 2022 | 6:00hs.

La guerra como la pandemia siempre provocaron un efecto devastador para la humanidad. A las pérdidas de vidas se suman las consecuencias posteriores. Estas situaciones se repitieron y se repiten con la aparición de nuevas enfermedades o nuevos conflictos bélicos. En medio de la pandemia del coronavirus, ya en el 2020 se advertía de las consecuencias que dejaría la crisis sanitaria en forma posterior como el aumento de desempleo y mayor pobreza. Como si se tratara de un huracán que llevaba todo por delante, se sabía que el impacto sería durísimo para todos los países y en especial en las regiones con economías más debilitadas. Es lo que se está sintiendo ahora, sumado a otro efecto destructivo con pérdidas de vidas y para la economía mundial, como representó la declaración y continuidad de guerra de Rusia a Ucrania.

Esta semana se conocieron dos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de los estragos de la pandemia y la guerra en Ucrania para millones de personas. Como se preveía, fueron los países con mayores dificultades económicas los más golpeados. De acuerdo al reporte, en sólo dos años, 13 millones de personas han caído en el hambre en América Latina y el Caribe.

En plena pandemia se advertía que habría interrupción de las cadenas de producción a nivel global y con ello también la escasez de productos para el mundo, como se siente en estos días, sumadas a los efectos del citado conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Fuga de capitales, devaluación de las monedas, entre otros aspectos, se señalaba como los efectos colaterales y hoy se sienten con fuerza en el mundo.

Según los datos de Naciones Unidas, cuatro de cada diez personas en América Latina y el Caribe viven con inseguridad alimentaria.

Para revertirlo se aconseja a los países apuntar a la soberanía alimentaria y por lo tanto invertir en los procesos que les permitan cultivar y tener alimento para el abastecimiento y consumo local como para moneda de cambio mundial.

Es que con la guerra se produjeron más subas en el precio de los alimentos y de la energía.

De esta manera, según Naciones Unidas, la pandemia y luego la actual guerra representan una crisis sobre otra crisis. Es que cuando el mundo -que se detuvo por la pandemia de coronavirus en 2020- comenzaba a recuperarse gracias a la aparición de las vacunas, se produjo en febrero de este año la guerra entre Rusia y Ucrania, agravando la crisis mundial al paralizar algunas exportaciones de alimentos, agroquímicos y combustibles.

Esto hace que países con pocos recursos tengan difícil acceso a estos productos.

En la Argentina

La situación cobró mayor difusión esta semana en la Argentina tras el cambio producido en el Ministerio de Economía. Como se sabe, Martín Guzmán, que venía siendo el principal protegido del presidente Alberto Fernández, renunció de manera intempestiva el pasado sábado como titular de esa cartera, lo cual impactó de inmediato en los tipos de cambio paralelos en especial con una notable suba del dólar, y del mismo modo agitó aún más la inflación y motivó serias especulaciones en los precios de los alimentos como en el abastecimiento en las góndolas del país, provocando que se entregaran de manera limitada algunos productos de consumo masivo como ocurrió en varias provincias, incluido Misiones.

Representa una práctica habitual en el país, que ya vivió situaciones similares y todos intentan cubrirse de antemano, ocurra o no lo peor.

Al respecto, desde el gobierno esperan que las remarcaciones especulativas de los últimos días sean una práctica que no siga adelante.

Tal situación está generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo porque la nueva ministra afirmó que no iba a haber devaluación del peso.

En cuanto a Guzmán, venía siendo cuestionado por Cristina Kirchner, que volvió hacerlo esta semana con dureza. El ahora ex ministro es considerado un brillante alumno del Nobel de Economía Joseph Stiglitz y deja en sus dos años y medio de gestión haber renegociado una deuda de 66.000 millones de dólares con bonistas extranjeros y 44.500 millones con el Fondo Monetario Internacional.

Tras este alejamiento, la economía estuvo al rojo vivo en el país esta semana y todo giró en torno a su reemplazante, Silvina Batakis, cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Antes de que la nueva titular se desempeñe en la cartera económica, venía -hasta la semana pasada- cumpliendo la tarea de secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación.

Como antecedente, Batakis ocupó la cartera económica en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 y es considerada una defensora de un fuerte rol del Estado en la economía. Su principal misión es tranquilizar los mercados y frenar la inflación, que podría superar el 70% este año.

Se esperan para los próximos días las primeras medidas del nuevo equipo económico con el foco en parar la escalada inflacionaria, a la que por ahora nadie le pone techo. Todas las semanas las previsiones están en aumento.

Por el lado de la oposición nacional, dejaron un poco las peleas internas, viendo cómo el Frente de Todos se destruía solo, ayer motorizaron un nuevo banderazo en protesta contra el gobierno nacional con epicentro en el Obelisco de CABA. También marcharon columnas de la izquierda a Plaza de Mayo.

Por la unidad

Con la llegada de la nueva ministra de Economía, al parecer en el gobierno nacional se abrió un alto al fuego entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, con intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ello habría surgido de un cónclave entre los tres dirigentes, que –en principio– no se quiso reconocer que haya existido, aunque los resultados se observaron horas después, con algunos cambios de actitudes y discursos, siendo más moderadas las partes en cuanto a la relación interna.

De esta forma se la vio a Cristina más enfocada en criticar la salida de Guzmán, al considerar que dicha renuncia fue un acto de irresponsabilidad, lo trató de ingrato e irresponsable y se mostró más embarcada en proteger la convivencia son sus socios políticos –Fernández y Massa– y avanzar hacia la administración del país.

Efectivamente, la primera muestra palpable de que se retomó el diálogo en la cúpula del poder, ocurrió en la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz. Aunque tapado de nieve, allí el termómetro político mostró mayor calidez como no ocurría desde hace tiempo hacia la administración de Alberto Fernández. Desde el Sur del país, la vicepresidenta no se privó de hablar de nada, tanto de la escasez de dólares y la corrida cambiaria, como de las devaluaciones y la inflación. Justamente consideró necesario encontrar un punto de coincidencia respecto a qué hacer con la economía bimonetaria que –afirmó– constituye un problema estructural e instó a un debate nacional al respecto. En esa misma línea indicaría la necesidad de comenzar a discutir políticas no personas, como viene ocurriendo en el país.

La agitada semana económica y política en el país cerró ayer con el discurso del presidente Alberto Fernández en Tucumán, en compañía de Massa, que representa la tercera pata sobre la que se sostiene el Frente de Todos. Allí, se refirió a la unidad tras los enfrentamientos, en el marco del acercamiento con Cristina Kirchner, y cargó contra quienes siembran desánimo, temor o rumores para generar enfrentamientos. Ello al indicar que son los mismos que decían que la vacuna era un veneno para que la población no se vacunara.

Por ello, recordando la gesta de la Independencia de la Patria, dijo que por entonces se pudo forjar la unidad a pesar de las divisiones.

Gestiones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad al participar del acto Conmemorativo del 206° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional y 94° aniversario de la fundación de la ciudad de Oberá, instó a los misioneros a cuidar lo que se ha logrado, despojándose de los egoísmos para enfocarse en ayudar a la gente.

Representó parte del cierre de una semana con múltiples actividades como la reunión celebrada en Formosa, donde junto a su par de Corrientes pidió y recibió el guiño de los demás gobernadores para que a Misiones y la vecina provincia estén contemplados en el proyecto del gasoducto NEA, cuya obra recibió el acompañamiento de todos los gobernadores del Norte Grande.

Pero, además, se añade, entre otras actividades, un importante acuerdo con el Banco Nación para permitir la financiación de la cosecha e inversiones en el sector de la yerba mate.

Oxigenar el Consejo de Educación

Del mismo modo, el gobernador de Misiones puso la mira sobre el funcionamiento, tras el cuestionamiento, del Consejo General de Educación (CGE) y decidió hacer cambios en algunas direcciones que forman parte del organigrama de la dependencia. En la semana desplazó a los miembros de la Junta de Clasificación docente y luego avanzó en cambios en las direcciones del Nivel Inicial y de Enseñanza Secundaria.

En estas direcciones se observaron además que estaban ocupadas mayoritariamente por docentes afiliados a la Unión de Docentes de Misiones, cosa que se busca revertir. Fue bien visto que se valorara la equidad en la incorporación de gente capacitada, se priorizaron antecedentes y méritos por encima de cualquier pertenencia gremial.

Con ello, desde la Provincia buscan llevar tanto transparencia como lograr una mayor profesionalización en el CGE y avanzar hacia una oxigenación y recambio.

Leyes claves

Esta semana, Misiones dio una muestra más de que está decidido a cuidar y proteger de toda amenaza la selva misionera. Claramente desde hace años se dan señales claras de una política de Estado, desde aquella creación del Ministerio de Ecología siendo pionera, luego la de Cambio Climático, en el medio un intenso cuidado del medioambiente hasta dotar ahora de una moderna legislación para castigar a quienes atenten contra este patrimonio de todos los misioneros.

De esta manera, el jueves se avanzó, mediante la unificación y aprobación de varios proyectos, en la creación del primer juzgado ambiental del país. La nueva dependencia estará asentada en Posadas, pero ejercerá jurisdicción en toda la provincia. Es el resultado de unificar varios proyectos, de opositores y oficialistas, incluido del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira quien destacó que esta ley se hace trascendente e innovadora al considerar que por primera vez nuestra provincia contará con un fuero ambiental específico.

El espíritu de la norma se enfoca en lo que será la defensa del ambiente ante cualquier amenaza en el equilibrio de los ecosistemas y de ocurrir, buscar la remediación de los daños ambientales. Lo cierto es que con esta ley y otras, Misiones vuelve a ser la primera en el país con una normativa moderna en cuestiones ambientales.

Política propia

En lo político, desde el Frente Renovador reafirman la importancia de la independencia provincial, alejada de las disputas palaciegas interminables del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Señalan que existe un centralismo porteñismo indisimulable, en el que el espacio provincial evita quedar atrapado porque en la agenda centralista muchas provincias no tienen cabida, son peleas internas que solo interesa a un círculo minúsculo.

Desde la renovación afirman que Misiones logra sostener una política propia enfocada en resolver cuestiones económicas, educativas, de salud, promoviendo un círculo virtuoso del consumo, sumando a favor de la construcción, la industria y el desarrollo de las economías regionales.

Destacan como lo más reciente la gestión para lograr el nuevo programa Ahora Canasta, que el gobernador Herrera Ahuad acordó con Daniel Scioli y se pondrá en marcha en los próximos días, generando descuento y abaratamiento de la canasta de insumos básicos de las familias misioneras.

También la fuerte asistencia que se brindó en pandemia para sostener al sector turístico, permite ahora, reservas récord en hotelería y benefician a sectores ligados como restaurantes y comercios en general de toda la provincia.