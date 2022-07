domingo 10 de julio de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Bailé con mi ex - Becky G

2 La triple T - Tini

3 Te felicito - Rauw Alejandro; Shakira

4 Quiero decirte - Abraham Mateo; Ana Mena

5 As it was - Harry Styles

6 Hasta los dientes - Camila Cabello; Maria Becerra

7 About damn time - Lizzo

8 París - Morat; Duki

9 TV - Sebastián Yatra

10 Vivir así es morir de amor - Nathy Peluso



Nuevos hits, nuevas tendencias

Se acerca la gira de Bad Bunny y su nuevo álbum no para de conseguir seguidores.

Sin dudas, la última creación musical del artista del género urbano puertorriqueño se ganó el corazón de millones de personas. Ello se demuestra con hechos, ya que en unas pocas horas se agotaron las entradas para su show. Uno de los hits de su última obra llamada “Un verano sin ti” es la cantada junto al artista Rauw Alejandro. “Party”, la estrella del álbum ya tiene 302,2 videos en la red social de Tik Tok.

Y a medida que se acerca la fecha de inicio de la gira, el cantante que sabe promocionar su álbum en las redes, realiza diversos videos que logran llegar a millones de visitas volviéndose virales en pocas horas.

Argentina ganó la Copa América en Fifa 22 y clasificado al Mundial

Los representantes de Argentina Nicolás Villalba (campeón de la eChampions League), Matías Bonanno (Top 1 Ranking de Europa) y Yago Fawaz (subcampeón del mundo en 2019) en los esports se consagraron campeones de los Playoffs de Sudamérica de la FIFAe Nations Cup 2022 que daban tres plazas para el Mundial de Selecciones de Fifa 22.

De este modo, obtuvo el pasaje para jugar en Dinamarca del 27 al 30 de julio junto a Brasil y Perú que finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El campeonato estuvo integrado por seis selecciones: Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Ecuador. Bolivia y Paraguay ya habían sido eliminadas en instancias anteriores, mientras que la AUF decidió que Uruguay no participe de la competencia.





Alejandro Bornet, Aldana Radzeircz y Arnaldo Cáceres en Cachalote.

Elizabeth Muller y Mariela Humeñuk compartiendo en Rustic.

Esteban Cunha y Gisela Ávila.

Franco Ayala festejando su cumpleaños junto a Agustina Vargas.