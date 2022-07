Peña Patria en Jardín América

sábado 09 de julio de 2022 | 20:35hs.

Jardín América tiñó la céntrica plaza Colón con los colores celeste y blanco en conmemoración al Día de la Independencia e incluyó la Peña Salto Tabay en conjunto con venta de artesanos y emprendedores para la ocasión.

Hoy sábado en Jardín América se desarrolló con éxito la Peña “Salto Tabay” en su tercera edición con presencias de distintos artistas, tanto músicos como bailarines y en referencia a la fecha patria se realizó el acto central con presencia de autoridades municipales, eclesiásticas y cívicas.

En cuanto a la actividad que se concretó, hubo encuentro cactusero, como así también exposición de artesanos y emprendedores locales. Sobre la venta de plantas de cactus y suculentas, reunió a productores de distintos puntos de la provincia de Misiones.

Yesica Diederich, desde San Vicente comentó que llegó por primera vez a Jardín América parta ofrecer sus productos. “Vinimos junto con mi esposo porque quisimos participar con el mini emprendimiento donde tenemos nuestras masetas con impresiones en 3D y con el propósito de venir a ver, encontrar algo que uno no tiene”. En referencia a la clientela, ella expresó: “El público es otro, allá estamos acostumbrados a que la gente mire más la maseta y acá observan más la planta, por ende, es un comprador más seleccionista”.

A su vez el rubro del comercio en cuanto a las plantas de cactus y suculentas arrancaron dos mujeres docentes que tras la cuarentena y por el hecho de permanecer en la casa y no asistir a las aulas empezaron a vender. Son los casos de Pamela Bar (Jardín América) y Marcia Hoff (Campo Grande). En cuanto a Pamela dijo: “Empecé en plena pandemia, como no se podía salir aranqué con la venta online y luego la venta presencial, por lo tanto, hoy me dedico a ambos rubros, voy a clases y en mis tiempos libres la planta”. Luego, Marcia dijo: “Yo soy maestra, empecé también hace dos años, hoy en día cuento con 200 especies de cactus y la idea es sumar de a poco”.