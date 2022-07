Faima pide facilitar acceso al dólar para importar resinas

sábado 09 de julio de 2022 | 6:04hs.

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) transmitió ayer la preocupación del sector por el faltante de divisas para la importación de insumos. El miércoles, El Territorio había publicado que una nueva resolución del Banco Central ponía en jaque al sector de la forestoindustria, al modificar el sistema de importación de productos como resina.

Ayer, desde Faima indicaron que “ya está generando la suspensión de las principales firmas del sector, afectando a más de 5.000 puestos laborales directos”.

Del mismo modo, expresó preocupación el gremio de los trabajadores en la provincia. “Nos preocupa sobremanera. Estamos hablando de unos 1.000 trabajadores sólo en Misiones nucleados en la rama del terciado”, dijo ayer Domingo Paiva, secretario general del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera de Eldorado (Soime).

“Si esto no se resuelve, lamentablemente y seguramente comenzarán las suspensiones, reducciones de jornadas o adelantamientos de vacaciones. Todo ello no contribuye en sostener empleo”, añadió el sindicalista.

Frente a esta situación, las autoridades de la Federación solicitaron al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, arbitrar los medios necesarios que aseguren al sector en su conjunto el acceso al mercado oficial de divisas, así como una audiencia para aunar esfuerzos y encontrar soluciones a los inconvenientes que el contexto actual le está ocasionando a la economía en su conjunto, ya que se trata de insumos esenciales para la promover la actividad productiva nacional.

Lo que sucede

Desde Faima recordaron que “en el caso de las maderas contrachapadas, compensadas, utilizan en su proceso de producción insumos importados como el fenol para la resina fenólica, y en revestimientos como el filme, destinado principalmente a la industria de la construcción para el hormigón visto y una mayor vida útil del producto. Esos insumos no tienen producción nacional en la escala necesaria para la industria, y su faltante ya está generando la suspensión de las principales firmas del sector”.

Al respecto, Román Queiroz, presidente de Faima, había indicado a este matutino que “la resina antes era categoría C y ahora la pasaron a B. Es extraño porque en teoría el espíritu es que los insumos que sean para producir no estén en la B, y la resina es un insumo para producir”.

Sostuvo que “el fabricante me tiene que dar seis meses de plazo para que me financie, recién ahí después de esos 180 días el Banco Central libera las divisas”.

“Pero ningún fabricante del exterior le va a dar a nadie 180 días para pagar. En el caso de que me lo dé, no podría hacerlo porque no sé a cuánto va a estar el dólar en 180 días, no sé a cuánto vender hoy mi producto”, sostuvo.

Lo cierto es que ayer, de manera institucional, Faima indicó que tal situación “tendrá un impacto en más de 500 puestos de trabajo directo y otros 1.000 en forma indirecta, generando consecuencias económicas en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Esta situación se verá agravada con el pasar de las semanas”.

Ello además de recordar que desde Faima vienen realizando gestiones “tendientes a contribuir a la maximización de la capacidad productiva del país, en búsqueda de la sustitución completa de los productos importados y además de abastecer al mercado doméstico, exportando productos, que son reconocidos por sus altos estándares de calidad, cumpliendo las normas internacionalmente aceptadas”.

Por ello, añaden desde Faima que la falta de divisas para importar insumos esenciales para la industria ya presenta efectos a lo largo de toda la cadena productiva.

Otro ejemplo es la imposibilidad de importar sales CCA (arseniato de cobre cromatado), insumos fundamentales en la impregnación de postes de madera, materia vital para las industrias energética y vitivinícola.

“El impacto de la escasez alcanzará la semana próxima a más de 100 empresas del sector, que emplean en promedio 15 personas, por lo que se estima que alrededor de 1.500 personas estarán suspendidas. Esto también tendrá un efecto sobre otras actividades, en particular la vitivinícola, que se encuentra actualmente en su momento de mayor dinámica estacional”.

En la misma línea, añade que el sector de bienes finales muebles ya se encuentra con faltantes de insumos esenciales y su consecuente impacto en niveles de producción y empleo.

Desde Faima estiman que el impacto eslabonado de los ejemplos citados, afectará de manera directa a más de 5.000 puestos suspendidos, y un número similar como efecto derrame sobre las otras actividades.

Por ello, desde el Soime, se encuentra en alerta junto a la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (Usimra).

“De ser necesario para acompañar al reclamo, haremos todo lo que hace falta como manifestarnos ante la provincia o nación con todos los gremios madereros del país, porque es una industria donde se está hablando de una economía que mueve más de 700 millones de pesos en forma directa”, sostuvo Paiva.