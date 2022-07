Tres muertos tras persecución con la policía en Panamericana

sábado 09 de julio de 2022 | 6:03hs.

Un auto ocupado por cuatro personas esquivó un control policial, se dio a la fuga y terminó debajo de un camión en la Autopista Panamericana, en el norte del conurbano bonaerense.

Tres de los ocupantes fallecieron en el acto, mientras que el restante se encuentra gravemente herido.

El hecho sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada de ayer, cuando el conductor de un Volkswagen Vento decidió desobedecer un control de efectivos policiales que se encontraba en la zona de El Talar, partido de Tigre.

En varias de las imágenes que comenzaron a circular se observa de qué manera el conductor del vehículo escapa de un numeroso grupo de móviles policiales que intentan cerrarle el paso.

Pero la tragedia se presentó en la autopista, tras pasar un peaje a alta velocidad y romper la barrera, cuando la policía comenzó a tirotear el auto, el conductor perdió el control del volante y se incrustó en la parte trasera de un camión ubicado al costado.

El choque terminó con la vida de tres personas y una quedó gravemente herida. Hasta allí llegó personal de bomberos y también médicos.

La versión policial indica que se trataría de un auto con patente “melliza”, razón que explicaría la persecución y posterior balacera de los efectivos.

La voz del camionero

“Estaba durmiendo y me despertó el golpe, me sacó de la cama. Bajé el vidrio y vi el auto metido ahí abajo. Eran las cuatro y veinte de la mañana. Me dijeron que me baje que podría incendiarse el camión”, dijo el chofer del camión que se encontraba estacionado sobre la autopista Panamericana.

“Sólo atiné a agarrar la campera porque hacía mucho frío, pero no pude ni cortale la corriente al camión porque no pude subir más”, recordó el trabajador del volante.

“Manejaba un hombre y del lado del acompañante iba una chica”, agregó Armando. Para el chófer, no hubo disparos al vehículo, aunque esa constatación se la manifestaron los policías.

Por otro lado, la madre de la supuesta acompañante se presentó en el lugar del hecho y compareció ante los medios.

Visiblemente conmocionada, la mujer explicó que era la primera vez que su hija iba a tomar algo con el conductor del vehículo.

Además, reveló una conversación que habían mantenido minutos antes del trágico desenlace. “Me mandó un mensaje y me dijo que la perseguía la policía y no sabía por qué”, expresó.

Luego sostuvo que llegó hasta el lugar porque la ubicación del teléfono de su hija le marcó el peaje.