Cristina fustigó a Martín Guzmán por la manera en que renunció

sábado 09 de julio de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lamentó ayer el “gesto de ingratitud personal” del ex ministro Martín Guzmán por el modo en que le presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández. “Este presidente lo había bancado como a nadie, enfrentándose inclusive con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente esto?”, dijo.

El ex titular de Hacienda informó su salida de la cartera de la que se hizo cargo desde el 20 de diciembre de 2019 el pasado fin de semana y lo hizo a través de sus redes sociales con una carta en la que destacó su gestión, convencimiento y agradeció al primer mandatario.

“En el mundo como está y el país como está, el dólar como está, hacer enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que de un ministro de Economía no me parece bien”, agregó Cristina Kirchner, al encabezar el acto de inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate.

“Fue una acto de desestabilización institucional, en cierta manera”, agregó Cristina

La renuncia del ex ministro Guzmán, además, fue un “inmenso acto de irresponsabilidad política”, remarcó ayer la vicepresidenta, acompañada por Alicia Kirchner y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Acto seguido, recordó las diferencias que mantuvo con Alberto Fernández y Guzmán por el acuerdo con el FMI: “Cuando fueron las diferencias que mantuvimos por la condiciones con el acuerdo, todo el arco político de la oposición y el periodismo en general y el establishment económico salió a hablar de la racional y... ¿quién era la irracional?”.

Discutir políticas y no personas

Al hablar en la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, la vicepresidenta también consideró que en “Argentina hay que dejar de discutir a las personas para analizar las políticas”.

Varios meses después de este episodio, “mirando el tiempo”, se dio un lugar a la reflexión: “Creo que más que apoyar al ministro, la cuestión era enfrentarnos a los que no estábamos de acuerdo por esto de discutir políticas y no personas”. Si es difícil ponemos de acuerdo en política, es imposible diría si lo ponemos en términos de personas”.

Con la presencia de la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, la vicepresidenta bromeó: “No voy a revolear a ningún ministro”, dijo en referencia a cuando Alicia Kirchner fue ministra de Desarrollo Social. “No estoy promoviéndola a Alicia como ministra de Desarrollo Social, ella está muy bien acá en su provincia”, aclaró.

La vicepresidenta recordó que desde 2017 hablaba de la economía bimonetaria y aseguró que “cuando no pueden obligarte a devaluar, te provocan la brecha” cambiaria. “Si no los dejás sacar los dólares del país, estallan la economía. Esto ha sido así históricamente”, lamentó Cristina Kirchner.

En este sentido, dijo que la economía bimonetaria es “un problema estructural” del país. “Si no abordamos esto, no hay solución”, advirtió.

Sin rencores pero con ideas

Por otra parte, habló de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, de la cual recordó su cuestionamiento a la empresa Techint, a cargo de un tramo del gasoducto.

Yo quiero ayudar, pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre debajo de la alfombra. Se ayuda diciendo la verdad. Y si estoy equivocada, que me convenzan, pero no a fuerza de ‘nooo no hay que decir eso…’ Con argumentos y razones me llevan a cualquier lado. Con trompadas y cachetadas, a ninguno”, sentenció.

Finalmente, pidió “encontrar un punto de coincidencia común, porque si no, no va a haber Argentina para nadie”. “Sin rencores, pero con muchas ideas, debemos autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz que presupone además una Argentina con paz social”, concluyó.

Programa Previaje

Durante su discurso, la vicepresidenta resaltó distintos aspectos de su gestión de gobierno, y comenzó con el programa Previaje. Para su próxima edición, que comenzará en los próximos meses,

pidió que el gobierno “convoque a la Cámara Hotelera y Gastronómica para acordar los precios”. “El que no quiera fijar precios, yo digo: ‘Vos no estás adherido al Previaje y a vos no te liquidamos’. Es simple. En este sentido, ponderó que ese programa fue una política fiscal expansiva y una política monetaria emisiva.

“No condenemos las cosas dogmáticamente. Veamos donde están bien y dónde están mal. Alejémonos de los dogmas, de derecha y de izquierda”, dijo.