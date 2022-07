El cambio físico de María Becerra y una sentida reflexión

sábado 09 de julio de 2022 | 6:00hs.

María Becerra (22) es una referente indiscutible de la música urbana y lleva en alto el nombre de la Argentina a nivel mundial en cada una de sus presentaciones.

La artista que se hizo conocida desde las redes sociales nunca dejó de interactuar por este medio con sus millones de seguidores. Y suele dejar reflexivos y positivos mensajes a los jóvenes, que tienen que ver con prevenir el bullying -que ella misma ha sufrido- y ser felices en la diversidad.

En las últimas horas, María compartió por Instagram los resultados de su entrenamiento físico, con el que ha ganado fuerza y confianza, a la vez que confesó que siempre se sintió insegura debido al bullying que sufrió toda su vida por su contextura pequeña.

“Hace seis meses comencé a realizar actividad física y ya hay resultados”, indicó la cantante según la publicación de La Nación. Pero además de su aspecto físico, afirmó que este impacto en su cuerpo la lleva a motivarse para entrenar, pese a que su agitada vida con viajes y giras le hacen la tarea más difícil.

“Estoy muy contenta, me felicito a mi misma. Estoy orgullosa”, expresó.

“La he pasado mal con los prejuicios hacia mí misma, con cómo me veía yo en el espejo, con comentarios que he recibido, sobre todo, de chica. Siempre fui súper flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular”, detalló y admitió que de adolescente vivió con “un trauma” a causa de comentarios de terceros que recibía sobre su cuerpo, lo que la llevó a no usar cierto tipo de ropa como jeans, calzas y ropa ajustada.

Explicó que poco a poco se fue aceptando y siendo más libre, “en un proceso largo” que ahora la motivó a entrenar y a compartir su experiencia.