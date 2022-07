CAROLINA OLTRA “La mujer argentina tiene mucha presión por la estética”

sábado 09 de julio de 2022 | 6:00hs.

En abril de este año Carolina Oltra entraba al quirófano para extraerse sus prótesis mamarias.

La ex modelo de 37 años, hoy conductora de TV y coach ontológico, contó que la decisión la liberó de muchas maneras y que se siente más saludable.

“Un día fui libre y le dije basta a estas bolsas tóxicas repletas de metales pesados lastimando a mi cuerpo”, había posteado Carolina en esa oportunidad en Instagram, describiendo además una serie de malestares que asoció al uso de estos productos.

Mamá de Jazmín (fruto de su unión con el humorista Freddy Villarreal, de quien se separó en 2009) y de Constantino (de su actual pareja, el piloto de automovilismo Emanuel Moriatis, con quien comparte la vida hace doce años), hoy Carolina precisó que la decisión de quitarse las prótesis fue trascendental en su vida y que se sintió acompañada por su pareja y por toda su familia.

En una entrevista con Miguel Braillard para La Nación, indicó que a raíz de estudiar counseling y también coaching ontológico, “que ayuda a hacer mucha introspección, te empezás a ver a vos misma, a analizarte”. Y todo ello la llevó a “que me replanteara por ejemplo por qué tenía plástico dentro de mí. Empecé a cuestionar mi vida en general, a revisar todo y empezar a mejorar. También me ayudó a dejar de fumar”, indicó.

¿Fue clave para impulsarte a tomar la decisión de operarte y quitarte las prótesis mamarias?

Seguro, hizo que decidiera operarme. Y desde que me quité las siliconas estoy súper. Me produjo varios cambios, además de liviandad, me sorprendió porque antes no sentía bien dos dedos de la mano izquierda, y el día después de la operación fue automático, volví a tener la sensibilidad de nuevo. Les pasó a varias mujeres algo similar en distintas partes del organismo. Después de colocarme las mamas, al año empecé a padecer Hipotiroidismo Hashimoto, que es una enfermedad crónica que afecta a la glándula tiroidea. Es muy común que los implantes mamarios puedan causarlo.

¿Notaste otros cambios en tu organismo?

También tenía insomnio y lo superé de forma impresionante. Para mí eran cosas aisladas e inconexas, pero que al final tenían que ver con las siliconas, que es un cuerpo extraño que migra por el cuerpo. Encima los médicos que hacen estas intervenciones te dicen que no pasa nada. Yo lo comparo con la venta de cigarrillos, alcohol y alimentos nocivos para la salud, que no están prohibidos, pero por lo menos la gente tiene la información de que hacen mal, cosa que con los implantes mamarios no pasa. El tema es saber qué nos puede hacer daño, crear conciencia.

¿Creés que falta información al respecto?

Hay un montón de mujeres sufriendo y no saben por qué. Ni la ciencia lo supo hasta que hace un tiempo se empezaron a ver las consecuencias de muchos casos. Las siliconas están compuestas por muchos metales pesados que cuando se rompen recorren nuestro cuerpo. Nos operamos porque queremos vernos mejor, pero nada debe costar la salud. Así lo vivo yo y trato de transmitirlo. La mujer argentina tiene mucha presión por la estética. Pero debemos aceptar que somos como somos. El cuerpo es lo único que tenemos y debemos cuidarlo.

¿A nivel pareja tu nueva profesión de coach ontológico te sirvió o te complicó llevándote a analizar demasiado las cosas?

(Sonríe). Un poco lo que pasa es que cuando uno comienza a crecer, el otro se empieza a cuestionar. Pero como lo hice para sumar, para bien, y Emanuel es una persona que jamás se interpondría en mis necesidades y objetivos personales, es muy generoso, nada egoísta. Siento libertad total con él dentro del amor y el respeto. Sobre todo con mi decisión de quitarme las prótesis. Él fue quien más me apoyó y me dijo: “Hacelo, ni vos necesitás eso ni yo tampoco”. Fue muy aliviador que me acompañara en la decisión, me lo hizo muy fácil.

¿También te preocupaba el mensaje que le dejabas a tu hija?

Exacto. Tengo una hija que está entrando a la adolescencia, tiene trece años, la veo que está con TikTok y tantas cosas, con los filtros y qué se yo qué más, y no quiero mostrarle que su mamá tiene unos plásticos dentro del cuerpo porque los necesita para estar mejor, para agradar o para que la quieran. Me pareció que era un buen mensaje para ella. Lo que nosotros los padres hacemos es lo que ellos reciben.

¿La modelo ya quedó atrás o puede volver a salir a la pasarela?

Lo de modelo ya pasó, dejé al ratito de empezar a salir con Ema. No lo disfrutaba más, por eso abandoné y en su momento hice teatro, me ofrecieron hacer TV. Si me llaman para una campaña puntual o comercial la hago, pero pasarela no. Hace diez años tengo un programa en Somos Zona Norte (canal de cable) que se llama San isidro hoy; hago lo que me gusta, sobre todo entrevistas. Hoy me siento más real, más humana, la exposición no me gusta, tampoco los escándalos y el conventillo.