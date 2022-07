sábado 09 de julio de 2022 | 1:00hs.

LAS MÁS PEDIDAS

1 La triple T - Tini

2 Abrazándonos

Abel Pintos; Fran Valenzuela

3 Hasta los dientes - Camila Cabello; María Becerra

4 Hablando de love - Tiago PZK

5 As it was - Harry Styles

6 Plan A - Paulo Londra

7 Marte - Sofía Reyes; María Becerra

8 Mon amour - Aitana; Zzoilo

9 Bam bam - Camila Cabello; Ed Sheeran

10 Bailé con mi ex - Becky G



Infidelidad transformada en canción

Hace semanas los principales tiktokers no se sacan de la cabeza la canción ‘Mi bebito fiufiu’, que ya llego a los 357 mil videos con su pista.

La canción tiene un origen particular, ya que trata de la historia del ex presidente de Perú, Martín Vizcarra. Pero la letra no tiene que ver con su vida política sino con lo personal, ya que se difundieron sus chats de WhatsApp que demostraban que le era infiel a su esposa y en los mismo se mensajeaba con la ex candidata al congreso Zully Pinchi.

En su pegadizo estribillo se usó la forma en la cual Zully se refería al expresidente, llamándolo “mi bebito” y utilizando el famoso “fiu fiu” cada vez que él le enviaba una fotografía. Así, se unieron las piezas para crear este tema que hoy es tendencia.



XBox Cloud Gaming ya está disponible en Argentina

XBox Cloud Gaming, uno de los servicios exclusivos que Microsoft ofrece a sus usuarios Ultimate del Game Pass, llegó a la Argentina, y está disponible para dispositivos y smart TV de Samsung.

Su principal función es la de brindar la oportunidad de disfrutar de videojuegos sin necesidad de una consola.

Se trata de un servicio pago que ofrece Microsoft, de modo que se necesita una membresía del XBox Game Pass, y no cualquiera, sino que debe ser específicamente su nivel máximo, llamado Ultimate.

Actualmente, Microsoft cuenta con una oferta para nuevos usuarios, la cual rebaja el precio del primer mes a sólo 39 pesos argentinos, para luego pasar a valer 899 pesos, sin impuestos incluidos.

