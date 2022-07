Volver a las fuentes de la historia para comprender el presente

sábado 09 de julio de 2022 | 6:00hs.

Hoy, al cumplirse el 206 aniversario de la Declaración de la Independencia, en nuestra provincia el acto central tendrá lugar en Oberá, que también festeja el 94º aniversario de su fundación. A las 9 será el tedéum en la Catedral San Antonio y a las 9.30 el acto en el Centro Cívico.

La celebración de la fecha patria invita a repasar esos gloriosos acontecimientos y también a acercarse a su ideario de libertad e igualdad.

El 9 de julio de 1816, los representantes de varias provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata, reunidos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, declararon su independencia respecto de España y su voluntad de conformar un estado que tomaría, provisoriamente, el nombre de Provincias Unidas de América del Sur. Hecho considerado como el origen de la Nación Argentina.

“Cabe considerar, sin embargo, que hay provincias actuales que no participaron de dicho Congreso, entre ellas Misiones, y que en realidad el Estado argentino no se terminó de conformar hasta mediados del siglo XIX”, explicó el historiador Oscar Daniel Cantero, que por solicitud de El Territorio reflexionó sobre la efeméride y resaltó la importancia de conocer nuestra historia para comprender el presente. Y añadió: “El 9 de Julio es un hito fundamental de nuestra historia, porque marca el consenso logrado entre gran parte de la sociedad rioplatense en cuanto a la necesidad de emanciparse respecto a la corona española”.

Misiones, como dijo, no asistió al Congreso de Tucumán...

Misiones no participó del Congreso. Por entonces, el comandante general Andrés Guacurarí estaba vinculado al Protectorado de José Artigas. Este caudillo logró conformar una alianza entre la Provincia Oriental (actual Uruguay), Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, con el fin de presionar para la conformación de una Confederación de Provincias en lo que fuera el virreinato. Este proyecto estaba abiertamente enfrentado con el centralismo impulsado por Buenos Aires y representado por el Congreso de Tucumán.

Con la efeméride celebramos la libertad y el carácter de país soberano, ¿esa libertad qué significa hoy en un momento de tanta incertidumbre?

Toda esta etapa, la década de 1810 y también las que vinieron después, marcaron el origen traumático de nuestro país, generado en el marco de una serie de conflictos en torno a problemáticas que signaron estos dos siglos de historia. La idea de Libertad, pero también la de Igualdad, fueron fundamentales, porque marcaron un ideario revolucionario que combinaba ideas de cuño francés y estadounidense, a las que diversos sectores locales fueron cargando de significaciones diferentes, muy nuestras, combinadas de manera compleja y contradictoria con los entramados ideológicos generados por el orden colonial. Todo esto terminó generando una “argentinidad” signada siempre por la heterogeneidad más que por la unidad identitaria. En este contexto se generó tras prácticamente medio siglo de debates y enfrentamientos armados un Estado republicano. Más allá de la actual coyuntura, que por ahí nos lleva a mirar el pasado con menos optimismo, esta matriz ideológica e identitaria sigue siendo fundamental en nuestro presente, en el que personas tan diversas como un misionero, un jujeño o un porteño se sienten parte de esa comunidad imaginada común a la que llamamos Nación Argentina.

¿Esta voluntad de los congresistas de 1816 de conformar una nación libre e independiente se logró para siempre?

No, hay una resignificación permanente de esas ideas. La independencia, la soberanía, la libertad, la igualdad pese a las declamaciones habituales, son una construcción constante. De hecho, la desvinculación de España dio paso a mediados del siglo XIX a una realidad mucho más compleja, en la que la independencia política convivió con una vinculación económica respecto al Imperio Británico en relaciones de dependencia tales que muchos autores hablan de un pacto neocolonial. Incluso en el presente podemos discutir en qué medida existe una real independencia y libertad en unos países latinoamericanos fuertemente endeudados, y sujetos muchas veces a políticas de ajuste generada más por la presión externa.

¿Qué puede aportarnos la historia para entender este presente?

Yo creo que un acercamiento a la comprensión del presente a partir de analizar críticamente los orígenes de la realidad actual. Y los hitos fundacionales tienen una importancia crucial, porque es ahí donde se generan matrices que signan el presente y el futuro de los pueblos, pero de ninguna manera lo determinan. Precisamente la comprensión de esos procesos puede brindarnos las herramientas para buscar formas de cambiar algunos aspectos, y reforzar otros. Pero si no conocemos la historia, corremos el riesgo de repetir los mismos errores de las generaciones pasadas.

Como docente e investigador, ¿que consejo nos daría para celebrar el 9 de Julio con algunas certezas y con mucha esperanza en salir adelante?

Me gusta mucho leer directamente las fuentes primarias, las cartas de la época, las memorias de los protagonistas. Ahí aparece una visión mucho menos romántica de la revolución y la independencia, pero más genuina, más real. Para muchos de los que vivieron la época, el proceso de emancipación fue un evento terrible, en el que la realidad parecía desmoronarse sin que para muchos se visualizara la luz al final del túnel. Era, para ellos, claramente una crisis. Esa palabra a la que tanto miedo le tenemos. Pero las crisis también son oportunidades de cambiar el rumbo y buscar nuevos caminos. En lo personal, no me inspiran mucho respeto los intelectuales que brindan certezas. Me parece mucho más importante generar dudas, preguntas, cuestionamientos que nos lleven a repensar el pasado, pero también el presente.