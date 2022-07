Cristina le apuntó a Guzmán por su renuncia: "Fue un acto de irresponsabilidad y desestabilización"

viernes 08 de julio de 2022 | 18:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este viernes en un acto en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y cargó duro contra el exministro de Economía, quien renunció el pasado sábado. “La renuncia intempestiva de Guzmán fue un inmenso acto de irresponsabilidad política y de desestabilización", dijo.

Al hablar en la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, la vicepresidenta también consideró que en "Argentina hay que dejar de discutir a las personas para analizar las políticas", al hacer referencia a la salida de Guzmán del Gabinete.

"Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio Presidente. No lo voy a negar, ni ocultar, porque no oculto nada, las diferencias que pueda tener con el Presidente en cuanto a políticas, funcionarios, pero este Presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie. Enfrentándose incluso con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? No hago una distinción entre buenos funcionarios y malas personas. Creo que fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el propio Presidente", lanzó.

Siguiendo con el tema, consideró que "hace años" en el país se discuten "personas y no políticas".

"Si es difícil ponerse de acuerdo en las políticas, es casi imposible si situamos la discusión en términos de las personas", indicó la ex mandataria.

Y dejó una recomendación: "Algo a lo que tenemos que acostumbrarnos los argentinos y las dirigencias sociales, políticas, empresariales, sindicales, es a no hablar de acuerdo a la cara que más me gusta o que más me conviene, sino a números concretos. Es importante que los argentinos acordemos sobre determinadas cuestiones".

Por otra parte, la vicepresidenta consideró que “la escasez de dólares une a todas las crisis” que atravesó la Argentina y afirmó que, cuando “no hay una devaluación”, el mercado “provoca una brecha cambiaria”.



Criticó la formación de "activos externos" durante el macrismo a partir del "endeudamiento y posterior fuga" de capitales y apuntó contra quienes cuando se les ponen trabas para sacar dólares del país "estallan la economía".



"Si nos los dejas sacar los dólares que quieren del país se comportan como adictos: Si no es por la buenas será por las malas. Y cunado es por las malas, estalla la economía del país", destacó.