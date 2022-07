Familiares de un joven denunciaron que sufrió feroz golpiza de dos desconocidos

viernes 08 de julio de 2022 | 2:00hs.

Un joven se encuentra internado hace más de diez días en delicado estado de salud en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas debido a que, según su madre, recibió una brutal golpiza, en la madrugada del domingo 26 de junio en Apóstoles, por parte de dos desconocidos de esa ciudad.

La denuncia fue radicada el miércoles 29 luego de que los amigos de Lucas Centurión (23) se acercaran a hablar con la madre para explicarle que habían sido testigos de la agresión y que lo sucedido con su hijo no había sido un accidente, tal como las autoridades del hospital local le habían informado a partir de lo dicho por la Policía.

Según el último parte médico que recibió la familia ayer, el muchacho se encuentra en coma inducido y presenta traumatismo de cráneo, politraumatismos graves, fractura del orbital derecho y del maxilar superior además de una contusión pulmonar debido a los golpes.

El hecho se hizo conocido luego de una publicación que la madre realizó en su perfil de Facebook. Allí solicitó atención de las autoridades y mostró el complicado estado de salud de su hijo mediante una imagen en la que se lo ve tendido en una cama de hospital.

“Me vi acorralada por la situación, más que nada la impotencia me llevó a publicar esa foto cruel. En el momento que lo iba a hacer me temblaban las manos porque no quería exponerlo de esa manera pero no sabía qué hacer”, expresó Cristina, la madre de Lucas, durante una conversación con El Territorio.

La mujer aseguró que, hasta el momento de la publicación, las autoridades no le habían brindado respuestas con respecto de la situación procesal de los presuntos agresores.

Confuso y agresivo episodio

La noche del sábado 25, Lucas (23) cumplió años y se reunió con amigos en su casa. Luego, se dirigieron a un evento que se realizó en su ciudad, según relató Cristina.

En un momento de la noche, junto a un amigo, Lucas se dirigió en su motocicleta a un almacén cercano, sobre la avenida Sarmiento, y desde allí los eventos fueron confusos y violentos.

A partir de un encontronazo con dos hombres, identificados como Juan Ramón A. (52) y Mario José V. (53), la compra culminó con el joven cumpleañero tirado e inconsciente en la cinta asfáltica con graves golpes.

“Dice que supuestamente él (Lucas) rozó el auto con la moto, no le rayó ni nada, simplemente se habrá acercado al auto y el tipo le empezó a insultar. Eso se ve en las cámaras de seguridad del local”, comentó la madre.

Al relato del episodio, agregó que los dos hombres, luego de ese roce, los esperaron en la puerta del comercio por lo que las imágenes quedaron registradas.

Lucas Centurión (23) continúa internado en el Hospital Madariaga de Posadas.

“Se ve cuando Lucas sale de comprar y este señor lo está esperando afuera. Cuando Lucas sale, le empieza a decir cosas y él, en todo momento, se empieza a correr y a decir ‘ya está, está todo bien’, incluso se ve cómo mi hijo le pasa la mano por el hombro y después se retira del lugar”, comentó en relación a lo registrado por las filmaciones del local.

El amigo de Lucas, quien iba de acompañante en la moto, le explicó a Cristina que los hombres los interceptaron y por eso cayeron al asfalto.

Ya en el piso recibió patadas por todo el cuerpo pero el muchacho logró salir a correr. Al darse cuenta que su amigo quedó inconsciente tirado en el piso volvió al lugar.

Allí, vio que Lucas ya estaba siendo asistido por la joven trabajadora del local comercial.

“Ella vio todo lo que pasó y dijo que el tipo le estaba pegando, que mi hijo estaba inconsciente. Ella trató de pedir auxilio y cuando se dio vuelta el tipo le tenía del cuello a mi hijo que estaba boca arriba, no sé si lo quería levantar o apretar. Ahí ella fue quien llamó tres veces al 911”, relató Cristina.

“La chica contó todo de una forma tan valiente y admirable. Es como que le salvó la vida dos veces”, refirió la mujer en tanto que la joven intervino en el ataque y, según los testimonios, evitó que Lucas se ahogue allí mismo porque le movió la cabeza hacia un costado cuando vió que estaba vomitando sangre.

“No hay palabras de agradecimiento por eso y por dar su testimonio y contar la verdad”, afirmó Cristina con la voz entrecortada por la angustia de tener a su hijo internado hace más de diez días.

Por otra parte, la mujer mostró descontento con el accionar de la Policía que, según otro amigo de Lucas que llegó al lugar, se preocuparon por solicitar los papeles de la moto y no se ocuparon de retener a los hombres involucrados en la agresión.

Según un informe policial, uno de los hombres se habría interpuesto en el camino de Centurión para retenerlo y el joven lo embistió, motivo por el cual ambos fueron trasladados al hospital.

Mario Jorge V., quien conducía el automóvil, arrojó positivo al alcotest con 1,34 de alcohol en sangre por lo que se labró acta de infracción, se procedió a la retención preventiva del vehículo y licencia de conducir, así también se lo detuvo esa misma noche pero fue liberado horas después.

Por otro lado, fuentes policiales consignaron que los agresores fueron detenidos el pasado martes a pedido del juez que intervino en el hecho en tanto que se elevó un sumario judicial por “lesiones graves en accidente de tránsito” al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

En la denuncia que realizó Graciela, además de las testimoniales brindadas por la trabajadora del comercio y el amigo que acompañaba a Lucas, presentaron los videos de las cámaras de seguridad para constatar que el joven no agredió a los hombres y que tampoco se trató de un incidente vial.

“Gracias a las filmaciones yo puedo decir que no fue un accidente, que a mi hijo lo golpearon”, aseguró la progenitora que todos los días viaja junto a su marido desde Apóstoles hacia Posadas para ver a su hijo y recibir las novedades médicas.

La pesadilla está pasando

Todos los días, cerca de las 9, la familia recibe el parte médico sobre el estado de salud de Lucas que hace unos días había tenido una recaída por una fiebre.

Ayer, les comunicaron que le hicieron una tomografía y que hoy le sacarían del coma para que reaccione y continúe con la recuperación paulatinamente.

“Me dijeron que hoy (por ayer) su cerebro se acomodó, se está restableciendo bien después de que le pusieron un catéter para que drene la sangre que tenía en la cabeza y que ahora es cuestión de tiempo, de horas”, expresó Cristina y agregó: “Después de todo hoy me dieron esa noticia que vos decis ‘bueno, la pesadilla está pasando’”.

Según comentó la madre, Lucas había ingresado al Ejército y jurado la bandera recientemente. “Estábamos felices porque viste cuando se te acomoda todo, él andaba con una alegría, una sonrisa y no podés creer todo lo bueno que hizo, lo bien que estaba por ir encaminando su futuro y ahora que me salgan con esto. No justifica nada lo que hicieron”, aseveró.

Cristina instó a que las autoridades se ocupen de los agresores en tanto que no encuentra explicación a la brutalidad con la que le golpearon a su hijo. Agradeció a la gente que la acompaña y a la atención del Hospital de Agudos Ramón Madariaga.

Aseguró que seguirá luchando junto a su hijo para su pronta mejoría y para que lo sucedido no quede impune. “Quiero que recapaciten y que a la hora de hacer algo que lo piensen, que no le vuelvan a tocar un pelo a nadie”, finalizó.