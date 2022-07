intentó aclarar

viernes 08 de julio de 2022 | 6:01hs.

Roberto Tobar, el árbitro principal en el encuentro de River frente a Vélez, habló de la polémica que se generó por anular el gol de Matías Suárez para el Millonario y explicó porque tuvo que llamar al juez de línea para decidir su fallo: “Sentí que era importante la visión de mi compañero”.

El árbitro chileno envió un mensaje en el que explicó la jugada de Suárez y su accionar: “Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular. En ese momento, sentí que era importante otra visión de un integrante de mis compañeros de campo por eso hago el llamado a Claudio Ríos para que él pueda chequear y me diera su opinión libre de toda comunicación que yo sostuve con el VAR”.

“Claudio coincidió que existe contacto después del cabezazo de Matías Suárez porque el balón patina en su antebrazo entrando en el arco”, cerró Tobar a la hora de explicar por qué anuló el gol de Matías Suárez ante Vélez.

Ayer la Conmebol dio a conocer los diálogos de la jugadas entre el árbitro y los responsables del VAR. El chileno se acercó al monitor y en dos oportunidades aclaró: “Para mí es gol”

Luego de ver varias veces la jugada y de llamar a uno de sus asistentes, Claudio Ríos, el árbitro principal decidió anular el gol por considerar que la pelota dio en la mano del delantero millonario.

Hace algún tiempo el reglamento marca que si la pelota toca la mano en la previa del gol este debe ser anulado, porque no es subjetivo.

Ante esto, el protocolo se rompió porque si el VAR considera que es mano no debe llamar al árbitro principal que la revise, sino tan solo mencionarlo porque no es una jugada interpretación como lo es en un penal.



“Estaba muy entusiasmado con pelear la Libertadores”

Se terminó una de las grandes novelas del mercado de pases: Luis Suárez confirmó que no firmará con River tras la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo de la Copa Libertadores.

El goleador uruguayo, que quedó libre del Atlético Madrid, dio a conocer su decisión en un medio de su país.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, afirmó el Pistolero, que era el gran sueño del Millonario para reemplazar a Julián Álvarez.

El uruguayo reconoció que cuenta sobre la mesa con tres ofertas de Europa y que las está analizando porque pretende llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar.