El martes se firmará con Nación el Ahora Canasta

viernes 08 de julio de 2022 | 6:04hs.

La semana que viene -se estima para el martes- el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad firmará un convenio con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, que creará el programa Ahora Canasta, que se implementará en la provincia para que la compra de todos los alimentos sean alcanzados con el beneficio de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La confirmación de la gestión fue anticipada ayer en el marco de la presentación en Posadas del nuevo helicóptero que adquirió la provincia para tareas de vigilancia rural y combate de incendios forestales.

La implementación del Ahora Canasta significa que por ejemplo una compra de alimentos en un supermercado por un total de $5.000 que se pague con tarjeta de débito, recibirá la devolución de $850, que es el equivalente al valor del IVA en ese ticket. Esa devolución será casi automática, se estima que tardará entre 48 horas o un máximo de una semana. Por lo tanto esa compra de $5.000 en realidad terminará teniendo un costo real de $4.150 para el consumidor misionero.

Los detalles de este nuevo programa que se aplicará en todos los municipios de la provincia están contenidos en el acuerdo que se suscribirá la semana próxima. Terminaron de redactarse entre las jornadas de ayer y de antes de ayer en reuniones presenciales y virtuales entre el Ministerio de Hacienda de Misiones y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Anoche al terminar una de esas reuniones, el ministro Safrán dio algunas precisiones a El Territorio. “Lo que se decidió es un Ahora Canasta exclusivo para alimentos. En un principio está pensado para todos lo que sea comestible. No habrá un listado de productos. Porque todos están incluidos. Es decir, no habrá una marca de aceite y otra no, o una de leche y otra no. Cada consumidor elige lo que quiere comprar y al momento de llegar a la caja, ahí se pone en marcha el mecanismo de descuento, que consistirá en devolver a ese consumidor el 17% del precio final de los productos alimenticios de esa compra”, explicó el titular de Hacienda.

Con respecto a por qué es el 17% y no el 21% que es el IVA, la explicación de Safrán fue que “el 17% es el valor del IVA en el precio final del producto. Es decir lo que representa ese impuesto en el precio final. Y por eso es el porcentaje que se le devolverá al consumidor misionero”.