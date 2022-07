Tiempo de análisis

viernes 08 de julio de 2022 | 6:01hs.

El Consejo de Fútbol de Boca designó a Hugo Ibarra y Leandro Gracián como la dupla técnica interina para dirigir al primer equipo y el dúo debutará mañana frente a San Lorenzo luego del cimbronazo que significó el despido de Sebastián Battaglia tras la eliminación en la Copa Libertadores.

Desde la entidad de La Ribera buscan entrenador, pero se tomarán el tiempo que sea necesario para determinar al sucesor de Battaglia, por lo cual la dupla técnica que se venía desempeñando en la Reserva podría estar a cargo del elenco durante varios partidos de la Liga Profesional y también en el compromiso por la Copa Argentina, ante Agropecuario por octavos de final.

Este será el estreno de Ibarra como técnico en la máxima categoría, pero no será su primera incursión en la función, ya que venía trabajando en la escala previa al primer equipo, con la cual logró consagrarse campeón aunque, en la actualidad, su presente no es el mejor

Por su parte, Gracián se sumó hace un mes al Xeneize, al que llegó tras su trabajo como ayudante de campo de Walter Erviti en Atlanta, equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla de la Primera Nacional.

Lo que viene

Quien parece tener el consenso del Consejo de Fútbol y del presidente Jorge Ameal en Boca es Ricardo Gareca.

El Tigre se encuentra en una situación particular, debido a que justo en este momento debe resolver si continúa o no en el seleccionado de Perú.

Desde el combinado incaico quieren que el Tigre siga al frente más allá de que no pudo clasificarse a Qatar 2022 al perder el Repechaje frente a Australia y el técnico argentino debe dar una respuesta.

En un principio, pidió una semana más para contestar, ya que antes de irse de Perú, por vacaciones, pidió una serie de condiciones para continuar el frente del seleccionado.

Hace un par de años, Gareca confesó que “tuve un acercamiento en Boca cuando se fue Gustavo Alfaro, pero se cortó automáticamente cuando le manifesté a la persona que había hablado conmigo que yo iba a respetar el contrato (con Perú). Entonces no hubo posibilidad de diálogo”.

“Tengo una postura intempestiva. Para mí es necesario respetar el contrato en cualquier cargo. No estoy de acuerdo con la frase de que ‘el tren pasa solo una vez’. La considero más como asociada al oportunismo. Tiene que haber confianza, fe y optimismo con uno mismo de que si no se dio esa vez, puede haber otra chance. Me gusta estar enfocado en los buenos y malos momentos y que no me condicione ninguna oferta de otro equipo” expresó en ese momento el argentino.

Ahora la situación es diferente, ya que Gareca terminó su contrato con el seleccionado peruano y deberá definir si sigue o no y, en caso de no continuar con los incaicos, entablar una negociación con el Xeneize.

Por su parte, Sebastián Battaglia pasó por el entrenamiento de Boca para despedirse del plantel.

“Creo que lo de la conferencia se fue mucho más allá de lo que fue. Ninguno de los jugadores me manifestó absolutamente nada, tuve la oportunidad de hablar con ellos y creo que los puedo mirar a la cara a todos y hablar de manera normal. No sé si fue por eso, pero de mi parte no lo veo así”, expresó el ahora ex DT.

“Sabemos que la Copa Libertadores en este club se ha convertido en algo realmente obsesivo y los procesos y los proyectos a veces son difíciles de mantener y sostener en el tiempo. Me voy muy conforme. Dejamos dos estrellas a la institución”, cerró Battaglia.