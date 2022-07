“Hoy el término tóxico está muy mal usado”

jueves 07 de julio de 2022 | 3:00hs.

Autor de la saga de libros Basta de amores de mierda y sensación en las redes sociales donde comparte reflexiones, anécdotas y ocurrencias acerca de los vínculos de pareja, Gonzalo ‘Pela’ Romero es uno de los escritores más exitosos de la actualidad y a la vez, uno de los más cercanos a su público.



Es que el Pela, músico y escritor nacido hace 39 años en Adrogué, Buenos Aires, ganó popularidad cuando sus escritos se volvieron tendencia, primero en Facebook, luego en otras redes, también en videos de YouTube y en podcasts, y más recientemente en escena, donde con su unipersonal le pone el cuerpo a sus cavilaciones sobre el amor, la pareja, y los vínculos tóxicos “que no tienen nada que ver con el amor”, aseguró.



Romero se presentará esta noche desde las 21.30 en el auditorio del Instituto Montoya, en Posadas, en el marco de su gira nacional y, antes de esta cita con sus seguidores posadeños, habló con el programa Aca te lo contamos de la mañana de Radioactiva.



Con cuatro volúmenes de ‘Basta de amores de mierda’ ya publicados y que son éxitos de venta y proyectando el capítulo quinto inspirado en testimonios de la gente, el Pela contó que sus presentaciones no son un espectáculo de stand up, aunque sí tienen un poco de comedia y humor y más que nada mucho de la realidad, la propia y la observada.



“En realidad es un unipersonal pero es más como una charla, donde el 90 por ciento del tiempo interactúo con el público y es a partir de su respuesta que sigo adelante, puede que sea como una terapia, porque son temas que son dolorosos, pero abordados con humor”.



Y algo en chiste y un poco en serio hizo una recomendación: “no vengan en pareja, porque es probable que regresen a casa solos”, refirió para evidenciar que mucho de lo que se dice y vive en el show, más allá del entretenimiento y la risa, puede repercutir y llevar a pensar en los propios vínculos.



En sus presentaciones, como lo ha contado en distintas ocaciones, intenta “empoderar” tanto a mujeres como varones para que puedan vivir mejores vínculos y recuerden también qué esperaban de sus vidas y qué han dejado de lado por contentar a un otro.



Al mismo tiempo, sostuvo que no pretende que sus libros sean considerados de autoayuda, “son una confesión de alguien que hizo catarsis de lo que fue viviendo”, expresó.



Empatía e identificación

Consultado sobre la clave de su llegada a un público masivo que arrasa con cada una de sus publicaciones, analizó que puede deberse a que “el lenguaje sencillo genera por ahí un poquito de empatía y quizás lleva a la identificación de parte de la gente”. Asimismo, sobre la divulgación de la literatura en las redes sociales opinó que “las redes sociales bien usadas son una gran manera de comunicar, si se usan con responsabilidad”.





‘Basta de amores de mierda’ lleva publicado cuatro volúmenes y habla acerca de las relaciones tóxicas, ¿hay autorreferencia en tus libros?

Hay un poco de autorreferencia sobre cosas que me pasaron sí, un poco también de lo que voy observando, de lo que me comentan. Soy mucho de observar y escuchar. Y la idea es que no sea tomado como un libro de autoayuda, sino más que nada como una confesión de alguien que hizo catarsis de lo que fue viviendo.



¿Así fueron tus comienzos en la escritura, como catarsis?

Lamentablemente sí, me encantaría decirte que no, pero así fue, por falta de dinero para pagar un psicólogo comencé con mensajes en las redes y tuve la suerte de que esos mensajes llegaran a la gente y se volvieran virales, justamente por esto que te decía de la identificación.



¿Y hoy en día hacés terapia?

Y no estoy pudiendo porque estoy de gira y no me da el tiempo ni siquiera para hacerlo virtual.



¿Te ha pasado que algún lector o alguien del público se haya acercado a decirte que le pasó lo mismo que a vos y te cuenta sobre su vida?

Me pasa todos los días, personas que se sienten muy identificadas. Ya en el tercer libro aparece bastante lo que me han contado y el quinto -que está en proceso- va a ser exclusivamente basado en historias reales y testimonios que me han contado en estos cuatro años de ‘Basta de amores de mierda’ y va a ir cerrando la saga.



¿A qué edad comenzaste a escribir?

Empecé a los 6 años escribiendo canciones y más o menos desde los 20 años que escribo pero en Facebook arranqué en 2017, ahí se viralizó y empezó toda esta etapa.



¿Volviendo al concepto de ‘lo tóxico’, pensás que todas las relaciones terminan siendo tóxicas?

No y no, para nada, tienen que pasar ciertas cosas para que una relación sea tóxica, creo que hoy el término tóxico está muy mal usado. Hoy teóricamente cualquier cosa es tóxica y no es así. Puede ser que una relación tenga desgaste o que se esté con alguien por costumbre pero que no tiene que ver con la toxicidad. Tóxico es cuando cuando alguien busca controlar o manipular al otro.



¿Cuál es el primer indicio en una pareja de este tipo de relación tóxica?

Los celos sin duda, los celos son la inseguridad. Y si hay celos no es una pareja, hay un problema ahí, los celos no tienen nada que ver con el amor.



Contaste que en tu unipersonal hay mucha participación del público y que lo planteás más como una charla que como un stand up...



Es que es así, es una charla donde vamos a interactuar con el público y la idea es justamente entre todos ayudar a detectar, cortar o evitar que la relación en la que estamos o una próxima relación que vamos a empezar sea tóxica.

Para agendar

Unipersonal

Gonzalo ‘Pela’ Romero presenta hoy a las 21.30 en el auditorio del Instituto Montoya, Ayacucho 1962, su unipersonal ‘Basta de amores de mierda’ donde profundiza y comparte lo publicado en sus libros.