jueves 07 de julio de 2022 | 6:01hs.

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, señaló que la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores de hoy ante Fortaleza “es el partido más importante del último año para nosotros y confiamos en poder hacer las cosas bien para conseguir la clasificación”, tras el empate 1-1 de la semana pasada en Brasil.



El encuentro se jugará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, desde las 21.30, televisado por Espn y con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.



Zielinski analizó al rival y puntualizó que “en Brasil hicimos un buen partido y buscaremos repetirlo, pero también sabemos que los equipos brasileños son muy difíciles, tienen otro poder económico y nunca es fácil para los argentinos. Ellos aseguraron su clasificación a octavos con buenos rendimientos de visitante y lo tenemos en cuenta”.



“Ganaron en Perú y le convirtieron cuatro goles a Colo Colo en Chile”, remarcó el Ruso Zielinski.



Al ser consultado sobre si practicó penales, el DT confirmó que sus jugadores “practicaron penales, a veces lo hacemos y otras no. Igual pienso que los contextos son diferentes, no es lo mismo en un entrenamiento que en un momento decisivo en una cancha con 40 mil personas”.



En el partido de ida, el Pincha logró un buen empate de visitante y en su estadio buscará un triunfo, aunque no puede quedar al margen que este no es el mejor momento de Estudiantes, que no tiene el rendimiento que lo puso en instancias finales de la Copa de la Liga y lo llevó a ganar el grupo clasificatorio con holgura en la Libertadores.



Sin embargo, un arquero como Mariano Andujar, el nivel del zaguero uruguayo Agustín Rogel, Fernando Zuqui en la zona media y dos delanteros del nivel de Mauro Boselli y Leandro Díaz le permite al equipo platense encarar esta segunda parte de la eliminatoria con expectativas concretas.



Fortaleza, en su primera participación en la Libertadores, toma el certamen con dos objetivos: crecer a nivel internacional y como generador de ingresos. Compartió con River el grupo clasificatorio, en el que perdió 2-0 en Nuñez e igualó 1-1 en Brasil.



El vencedor avanzará a los cuartos de final, en los que jugará ante Atlético Paranaense, que eliminó a Libertad.