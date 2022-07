Desde la defensa de Santiago Negrete solicitaron la prisión domiciliaria

jueves 07 de julio de 2022 | 6:03hs.

Santiago Negrete (21) se encuentra alojado en la Comisaría Tercera desde hace un año y tres meses luego de ser detenido y posteriormente imputado por el delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en concurso con uso ilegítimo de arma de fuego” tras el ataque a Manuel Sánchez en abril de 2021 en inmediaciones de la avenida Maipú y Uruguay.



El titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, el juez Juan Manuel Monte, le había otorgado la prisión domiciliaria en noviembre pero, mediante un escrito presentado por su defensa, Negrete solicitó que sea revocada y de esta forma sea enviado nuevamente a una celda.



En el escrito, recordó que en su momento pidió la excarcelación y fue denegada, ampliando que en ese momento no fue apelada, pese a que estaba -tanto él como su defensa- seguros de que no había riesgo procesal.



Aclaró que “esto no quiere decir que esté de acuerdo con las cuestiones técnicas que usted volcó en la resolución y el que fiscal apeló”.



En otro tramo expresó que, de todas formas, no siente estar recibiendo un trato diferenciado, aludiendo que hay personas que cometieron hechos más graves y que están en libertad.



En conversación con El Territorio, Fabián Negrete, el padre del joven detenido, reiteró el pedido de excarcelación y la postura de que hay quienes obtuvieron el derecho a la excarcelación estando implicados en homicidios.



Mencionó el caso del último detenido por el asesinato de la taxista Claudia Benítez, Franco Jesús Ramos (27), a quien se le había vencido el plazo de la prisión preventiva y esperaba el debate oral en libertad a pesar de ser el principal sospechoso por el femicidio de su concubina, Marina Da Silva (19).



En otra línea, Negrete comentó que desde la justicia se cambió la carátula del hecho que implica a su hijo a “homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso civil en concurso real”.



Por este motivo, desde la defensa a cargo de Ramón Grinhauz y Julio Lenzken, solicitaron la prisión domiciliaria para que el joven pueda llevar adelante el tratamiento psiquiátrico que precisa para recuperarse.



“En el marco del debate por las tobilleras electrónicas, ésta sería una oportunidad para tratarlo. Presentamos escrito de un equipo interdisciplinario médico psiquiatra ya que él sí o sí se tiene que tratar y hacerlo dentro de una comisaría es complejo porque no le dan los medicamentos y hubo momentos donde no dejaban entrar a los psicólogos”, aseguró el padre.



Agregó: “Para qué esperar. Me duele que no lo pueda tratar y salvar a mi hijo. Es un chico que está bien pero que tiene que tener un tratamiento de por vida”.



Por otra parte, Fabián afirmó que “quedaron seis o siete testigos afuera y hay informes médicos a partir de entrevistas que le hicieron (a Santiago) que no aparecen en el expediente”. Por otra parte, pidió celeridad con la respuesta al escrito presentado donde piden la prisión domiciliaria.



Finalmente, el progenitor del joven aseguró que desde la defensa insitisten en que no existe riesgo de fuga como tampoco riesgo para la víctima. Esto es en relación al pedido de disculpas ofrecidas a Sanchez en aquella carta presentada el pasado noviembre en el marco de la prisión domiciliaria otorgada y luego revocada.



El caso

El encuentro entre Manuel Sánchez y Santiago Negrete se produjo la medianoche del lunes 12 de abril de 2021. El primero, a bordo del Volkswagen Voyage, se dirigía a su casa por la avenida Chacabuco cuando al llegar a Francisco de Haro vio a Negrete.



Santiago le hizo señas al conductor para que lo lleve hasta su casa y Manuel, como lo conocía, aceptó. De acuerdo a lo narrado por la víctima ante los investigadores, en pleno viaje Negrete sacó de la mochila que llevaba un revólver calibre 22 y le efectuó dos disparos.



Uno de los proyectiles impactó en un pómulo de Sánchez, quien allí perdió el control del coche y acabaron estrellados contra un poste de luz, al costado de la avenida Maipú, casi calle Perito Moreno.



A partir de esto, se inició un forcejeo y Sánchez logró quitarle el arma a su agresor, quien continuó atacando con un cuchillo.



Con las fuerzas que le quedaban, Sánchez logró salir del auto y corrió varias cuadras hasta que fue alcanzado por Negrete, quien continuó con los puntazos y los golpes de puño. Fue en ese momento que una enfermera vio el feroz ataque e intervino para salvar al herido. Minutos después, una patrulla policial que pasaba por el lugar detuvo al agresor.