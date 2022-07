A los golpes, le robaron a una promotora de salud

jueves 07 de julio de 2022 | 6:03hs.

Una promotora de salud de San Javier sufrió un violento asalto ayer por la mañana en el momento en que se dirigía a su lugar de trabajo en la mencionada localidad.



Los dos delincuentes que la abordaron la golpearon para luego escapar con su teléfono celular.



La damnificada fue Gabriela Sena (29) y el suceso se produjo minutos después de las 6 de ayer cuando la mujer caminaba al Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) donde presta servicios todos los días.



La denunciante sostuvo: “cuando iba por la calle Andresito, cerca del cementerio, me doy cuenta que venían dos chicos pero no di mucha importancia. Paso ese sector y en la esquina tomo la otra calle que va hacia mi casa, ahí uno me agarra del cuello y me mete la mano en el bolsillo. Yo atino a agarrar mi celular y ya llega otro que me tapa la boca y la nariz para que no grite, fue un momento horrible”.



“El que me tapó la boca me pegó un puñetazo o algo así en la cara y me rompió un diente, forcejeamos y alcancé a pegarle en la pierna. No sé cómo pude escapar y salir corriendo, ellos entraron en un montecito que hay ahí, hasta ahora la Policía no pudo establecer quiénes son. Es lamentable que eso ocurra, es triste y grave”, sostuvo la víctima.



Por este hecho tomó intervención personal de la comisaría local.