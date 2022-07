Cristina Kirchner volverá a hacer una aparición pública en Calafate

jueves 07 de julio de 2022 | 6:02hs.

Luego de la cena que compartiera en la noche del lunes con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos en el marco de la crisis que generó en el gobierno la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a hacer una aparición pública en la ciudad santacruceña de El Calafate.



La líder del Frente de Todos participará, junto a la gobernadora Alicia Kirchner, de la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad sureña y su palabra es esperada con ansiedad tanto en las filas del gobierno nacional, como en el resto de la coalición oficialista.



El anuncio fue confirmado ayer por Javier Belloni, el intendente de la ciudad patagónica, donde tiene residencia la funcionaria, a través de su cuenta de Facebook.



La actividad se llevará a cabo mañana a las 16 con la presencia de la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.



Durante el acto, además, se firmarán convenios con universidades nacionales para dictar carreras y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate, agregó el jefe comunal.



La última aparición de Cristina, tuvo lugar el pasado sábado 2 de julio, en la localidad de Ensenada, con motivo del aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, ocasión en la que la titular del Senado le volvió a marcar la cancha al mandatario nacional.



En ese contexto y mientras hacía su exposición, Guzmán hizo pública su renuncia, lo que generó el fin de semana, una crisis institucional de magnitud ante la resistencia de Alberto a encontrarse con la principal referente del Frente de Todos a los fines de designar a quién finalmente ocuparía el cargo al frente de la cartera de Hacienda, Silvina Batakis.



Si bien no trascendieron detalles finos de la cena que compartiera con el presidente, se supo que el encuentro tuvo matices y reproches mutuos, por lo que mañana se sabrá si finalmente hubo fumata blanca entre ambos o si, por el contrario, continuarán los cortocircuitos que mantienen en vilo al Frente de Todos y al gobierno.



En las dos oportunidades anteriores en las que la vicepresidenta intervino en un acto el oficialismo sufrió un cimbronazo. En la celebración de los 100 años de YPF, el 3 de junio, estuvo junto a Alberto Fernández en el escenario después de un largo tiempo de desencuentros. Tras sus palabras, en las que abundaron numerosos cuestionamientos hacia las gestiones con la empresa Techint para construir el gasoducto Néstor Kirchner desde el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, desde el entorno del entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, circuló un mensaje en “off” retrucando esas acusaciones que le costó el puesto.



Kulfas tuvo que ser reemplazado por Daniel Scioli, quien debió abandonar su lugar como embajador en Brasil con el objetivo de cubrir ese hueco y “apagar el incendio” con la mayor rapidez posible.



El sábado pasado, 2 de julio, en Ensenada, ocurrió algo similar. Aunque el blanco elegido fue otro funcionario al que el presidente siempre defendió, Martín Guzmán.



En medio de su alocución, después de haberlo comparado con el economista liberal Carlos Melconian, el titular de la cartera económica decidió abandonar su cargo, cansado de los ataques de CFK y de las indefiniciones sobre varias de las medidas que quería implementar en su ministerio, sobre todo en el tema energético, donde el kirchnerismo tiene mayor peso.



CFK no ahorró respuestas hacia el mandatario quien el día anterior había estado en la CGT. “En la Secretaría de Trabajo Perón cazó la lapicera y no la largó más”, expresó. Antes, la Vicepresidenta le había pedido al jefe de Estado que utilizara la lapicera para controlar lo que sucedía en el gobierno y para administrar las tensiones sociales “en favor de las grandes mayorías”.



Una de las mayores diferencias entre Alberto y Cristina pasa por la administración del gasto público. Las miradas son más bien opuestas. ¿Las remarcará Cristina Kirchner en su ciudad predilecta mañana?