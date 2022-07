Alojamientos y destinos crecen en demanda de cara al receso invernal

jueves 07 de julio de 2022 | 5:00hs.

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina y el sector turístico mantiene fuertes expectativas sobre el movimiento en las semanas de receso en la tierra colorada. Al igual que el año pasado, el destino Misiones es uno de los más elegidos y uno de los principales motores de la búsqueda es la naturaleza.



En cuanto a nombres específicos, Puerto Iguazú lidera la preferencia ya que según datos del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) el porcentaje de ocupación para las próximas semanas oscila el 85% y esperan que esa cifra llegue al tope, esto es al 100%.



Las cabañas son protagonistas en esta ocasión, ya que la búsqueda de zonas con más contacto con la naturaleza es el principal interés de los visitantes.



Una situación completamente distinta se vive en la zona Centro, donde si bien hay consultas, el porcentaje de reservas aún es bajo en los alojamientos de Oberá, por ejemplo. La actual coyuntura económica tras las modificaciones en el Ministerio de Economía provocaron modificaciones en los planes e, incluso, la baja en algunas reservas en esa zona, que actualmente registra una demanda de alrededor del 60%.



Pese a ello, hoteleros y cabañeros mantienen en pie las expectativas y continúan con la tendencia en alza del flujo turístico en lo que va del año.



Temporada de expectativas

Puerto Iguazú es uno de los destinos más elegidos por los turistas. Luego de batir récords en Semana Santa y en el último fin de semana XL de mediados de junio, sobre este punto, Leopoldo Lucas, titular del Iturem, manifestó que “para las vacaciones de invierno estamos por encima del 85 por ciento y nuestras proyecciones estiman una media diaria de ingresos a Cataratas cercano a los 4.000 visitantes”. En este contexto, el destino desarrollará diversas actividades, entre ellas, el recital de Lucas Sugo previsto para mañana para inaugurar la temporada vacacional.



De acuerdo a las proyecciones, desde el Iturem consideran que a partir de la segunda quincena el movimiento en la Ciudad de las Cataratas se intensificará en consonancia con las vacaciones de invierno en las provincias de Buenos Aires y de Córdoba.



En lo que respecta a los alojamientos, la búsqueda de cabañas cobró el mando en el afán de mantener un mayor contacto con la naturaleza, uno de los intereses que impulsó la pandemia en los visitantes, sobre todo de aquellos que provienen desde otras provincias.



Sobre este punto Juan Ángel González, propietario de cabañas Don Juan Boutique, manifestó a El Territorio que “estamos con reservas, con muchas consultas y con disponibilidad de algunos lugares para julio, que está en un movimiento normal”. En su caso particular, las reservas están al 60%.



“Las expectativas son buenas ya que se instaló la naturaleza como premisa para vacacionar, prefiriendo los espacios abiertos por sobre los cerrados y eso es muy valorado por los visitantes. La tranquilidad que brinda la naturaleza es el motor de búsqueda de los visitantes, sobre todo de aquellos que vienen desde Buenos Aires”, contó.



Además de las reservas para julio, González precisó que también hay demanda y operaciones cerradas para agosto. “Se está esperando el Previaje 3, iniciativa que impulsará aún más la demanda”, consignó. Destacó esta propuesta, que el año pasado provocó un boom en la ocupación de las cabañas de la zona Centro, puntualmente en su caso particular, cuyo emprendimiento se sitúa en Salto Encantado.



Sobre los precios, detalló que una cabaña para dos personas por noche cuesta 9.000 pesos, mientras que para cuatro personas ronda los 15.000 pesos.



En tanto que Maximiliano, de Cabaña La Linda de Dos de Mayo, explicó que “por el momento hay muchas demanda y hay consulta para las vacaciones de invierno, puntualmente a partir del 16 de este mes ya que las principales reservas se concentran desde Buenos Aires”, hecho que coincide con las vacaciones para esa provincia.



Coincidió que la búsqueda de la naturaleza y de espacios amplios marcan el pulso de la demanda. En su caso particular, la noche en una cabaña totalmente equipada cuesta 13.000 pesos.



“Las expectativas están, porque Misiones siempre se caracteriza por el buen movimiento en materia de turismo. Esperemos repetir el rendimiento que hubo en la temporada del año pasado”, precisó.



La contracara

En los próximos días, la zona Centro tendrá una serie de actividades que buscan motivar el flujo turístico. Desde lo que es Salto Encantado como atractivo natural, hasta el Parque de las Naciones de Oberá con actividades culturales y gastronómicas, se persigue como objetivo la llegada de más visitantes durante la temporada.



Pero si bien las expectativas en los alojamientos de la zona Centro siguen en alza, en los últimos días varias reservas fueron suspendidas ante la incertidumbre económica. Por ello, la promoción que se hace desde el Ministerio de Turismo junto a las direcciones locales, se vuelve primordial y contribuye a que se sigan registrando importante caudal de consultas.



Al respecto, el subsecretario de Turismo Carlos “Tony” Lindstrom indicó a El Territorio que “nos reunimos con la Cámara de Turismo de las sierras centrales y estamos preocupados porque es bajo el nivel de reservas todavía”.



Luego agregó que “vamos a trabajar fuertemente con el Ministerio para la promoción del destino”.



“Tenemos nuestra casilla de acceso al Parque de las Naciones y vamos a estar abiertos los siete días de la semana para seguir apostando fuertemente a esto”, resaltó.



Por su parte, los emprendedores turísticos de la zona también observaron esta situación de incertidumbre de los visitantes, pues muchos de ellos decidieron suspender las reservas que tenían pautadas para estas semanas, debido al escenario económico nacional.



Sergio Vallena, propietario de hoteles Anahí, Edén 2 y de cabañas Guacurarí, resaltó que “las consultas que se vienen efectuando para la temporada invierno no son las esperadas. Hubo muchas bajas en relación a que tampoco nosotros podemos fijar precios establecidos con lo que está sucediendo en el gobierno también”.



“Nos repercute directa o indirectamente porque la situación está compleja en lo que es el turismo, nos pega de lleno al rubro, se bajaron muchísimos”, exclamó. Y expresó que la ocupación promedia en un 55 a 60 por ciento, a diferencia de lo que ocurría hace dos semanas atrás, cuando el empresario había expresado a este medio que las reservas rondaban el 90 por ciento.



En tanto, Eliana Martins de Cabañas Oberá manifestó que “hubo un receso en cuanto a consultas, hace unas semanas había reservas y preguntas, pero ahora hay un descenso. Hay que ver si se mejora con los eventos que habrá, si se incorporan más reservas. Porque si bien las cabañas tienen reservas largas, pero las habitaciones no tanto”.



Pero más allá de eso, sostuvo: “Lo que tienen las vacaciones de invierno es que se explotan otros atractivos y se puede conocer Misiones de otra manera, no sólo a través de saltos y cascadas que es lo más popular en invierno, sino que se conoce más lo cultural de la región, por lo que es una gran oportunidad para el sector para atrapar a otros públicos. Oberá va a ser una gran oferta turística, no sólo para la provincia, sino para la región y el país”.



En cuanto a Salto Encantado, la encargada del Parque, adujo que para visitar el atractivo “se trabaja por orden de llegada y entre semana con reservas para grupos”.



Recordó además que dentro del Parque no hay cabañas, pero que “en los alojamientos que hay alrededor del Parque sabemos que están habiendo importantes reservas”. También especificó que dentro del predio hay un restaurante que funciona de 11 a 15, mientras que el Parque está abierto al público de 9 a 17.



“Tenemos muchas expectativas de que habrá un gran movimiento turístico, tanto provincial como nacional”, determinó.



Turismo rural

Este sábado y domingo, al igual que el próximo 16 y 17 de este mes, Capioví será sede de la XI edición de la Fiesta de Turismo Rural, hecho que genera expectativas en la comuna por el movimiento que generará en la zona.



Sobre este punto, el intendente Alejandro Arnhold manifestó que “la Fiesta lo sumamos como opción más, posicionándonos como destino turístico y tener más ofertas, además de las que tenemos para Navidad y Semana Santa. Encontramos la posibilidad de esta fiesta para hacerla en el invierno, además de la posibilidad de reconocer a nuestros productores por el trabajo que realizan en la chacra”.



“Siempre hay reservas, y este año será más porque sumamos una opción más para recorrer los atractivos que tenemos alrededor, como por ejemplo, el Salto Capioví, que siempre vienen visitantes desde Chaco y Formosa”, planteó el alcalde de Capioví en diálogo con este matutino.

Posadas se prepara para las vacaciones

A pocos días del arranque de las vacaciones, Posadas presentó su agenda para el receso invernal. Según se consignó, habrá diversas actividades entre el 11 y el 31 de este mes.



“En el marco de las vacaciones de invierno, se viene un mes de julio con muchas actividades, no sólo teniendo en cuenta el calendario de nuestro receso, sino extendiéndonos a nivel nacional con el de las demás provincias, proveyendo una accesibilidad para todos”, manifestó la secretaria de Cultura y Turismo, Belén Hernández.



La propuesta se extenderá a los diferentes barrios de la ciudad con un nutrido despliegue de obras de teatro, música, danza y cine, sumado a talleres lúdicos y juegos para los más chicos. Todas las actividades serán acompañadas por meriendas. En tanto, el Parque del conocimiento ofrecerá once obras de teatro con artistas del ámbito local, junto a talleres y actividades de la mano de la Biblioteca Pública de las Misiones. También, habrá espectáculos en la Costanera y en el balneario El Brete.



Asimismo, desde el municipio se brindarán diversos recorridos turísticos por la ciudad, tanto peatonales como en bicicleta, precisaron.

En cifras

$9.000El valor de una cabaña de una habitación para dos personas en la zona Centro. En otros casos, el alojamiento trepa a los 13.000 pesos por noche.