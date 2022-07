Pista de novedades

jueves 07 de julio de 2022 | 6:01hs.

La cuarta fecha del Campeonato Misionero de Pista, que se disputará el fin de semana en el autódromo Ciudad de Oberá, bajo la organización del Automóvil Club Oberá (ACO) y fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad), llegará cargado de novedades.



En las últimas horas se confirmó el regreso al automovilismo de Juan Pedro García, quien debutará en el TC4000 Misionero con el Ford de Carlos Codermatz.



“Estoy contento porque vuelvo, hace 10 años que no corro en autos y será el debut en el TC4000. Esto es una pasión para mí. Estuvimos probando y estamos tratando de sacarle alguna fallita al auto para llegar de la mejor manera”, explicó Garcia.



En la misma categoría, el experimentado piloto de Puerto Piray, Armando Torres, volverá a correr y reemplazará a su hijo Lucas, en la Chevy del Grúas Torres Competición.



Lucas se recupera de un problema de salud y como no recibió el alta, la butaca de la Chevy será ocupada por Armando, un referente de Ford, que sólo por esta vez se subirá a un Chevrolet.



Otro retorno en el TC4000 será el del obereño Hugo Cabral, quien es ex campeón y siempre referente de Ford. Walter Da Rosa no podrá estar por razones laborales y así Diego Torcasso volverá a ocupar la butaca de la Dodge.



Desde Puerto Iguazú volverá a correr Alfredo Wiebel, quien estará sobre la Chevy atendida por Walter Rodríguez.



En el Turismo Pista Clase 3, Damián De Lima reemplazará al paraguayo Javier Dettiene sobre el VW Gol del Norte Racing. En la Copa Fiat 1.4 regresarán Gastón Dalarda, Carlos De Ley y el piloto de Wanda Marcelo Tessari.



De Ley expresó: “La cantidad de autos es una motivación, el parque de 80 a 90 autos es algo muy bueno para nuestro zonal. Otra cuestión es la dirigencia que valoró mucho el buen trato hacia los pilotos, la organización, clubes y la Ampacc. Te dan ganas de volver porque hoy tratan a los pilotos de otra forma”.



Tessari terminó como el mejor debutante 2021 ubicado en la 13° posición y ahora intentará seguir sumando experiencia en la competitiva categoría de los Fiat 600.



“Luego de algunas obligaciones familiares y por trabajo volvemos a la pista y apuntamos a hacer toda la temporada. Seguí cada carrera por las transmisiones de TV y tenía muchas ganas de volver. Además, en el grupo de Whatsapp de la categoría siempre hay mucha camaradería y ayuda para seguir manteniendo el parque”, explicó el piloto de Wanda.



En el Gran Premio 94 Aniversario de Oberá también volverá a correr el piloto de Puerto Iguazú Miguel Ayala, quien se subirá al Chevrolet 400 de Leo Monferrer en el TCM.



“Llegué un acuerdo con el auto de Leo Monferrer para estar presentes, el sábado pasado estuve probando y anduvimos bien”, comentó Ayala.



Empieza mañana

La actividad en el autódromo de Oberá comenzará mañana con las pruebas extraoficiales que se desarrollarán de 10 a 17 bajo la organización del ACO.



El sábado se desarrollarán los entrenamientos oficiales desde las 11.10 y las clasificaciones a partir de las 15.10 En cuanto al domingo, desde las 10 van las series clasificatorias. Las carreras finales irán desde las 13 y se podrán ver por el streaming de Canal 12.



El costo de la entrada para el público será de 700 pesos (incluye sábado y domingo) y no se cobrará estacionamiento.