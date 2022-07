Vildoza firmará con los Milwaukee Bucks, a pesar de haberse anunciado el corte en NBA

jueves 07 de julio de 2022 | 6:01hs.

El argentino Luca Vildoza firmará próximamente un nuevo contrato con los Milwaukee Bucks, a pesar de que la franquicia anunció el corte el martes último y quedará habilitado para intervenir en el equipo de la Conferencia Este durante la Liga del Verano de la NBA, que ya comenzó en la ciudad de Las Vegas.



El agente español David Carro Funes, uno de los apoderados del ex jugador de Quilmes de Mar del Plata, comunicó que se firmará “un nuevo convenio este viernes (por mañana)”, bajo la cláusula denominada Exhibit 9, que incluye a aquellos basquetbolistas que no tienen un lugar garantizado en la nómina definitiva del plantel, compuesto por 15 integrantes.



De este modo, Vildoza (también ex integrante del Baskonia en la Liga Endesa de la ACB española) pugnará en la apuntada Summer League y en las labores de pretemporada por un sitio en el listado definitivo.