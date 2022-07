Transportistas afirman que la falta de gasoil sigue generalizada

jueves 07 de julio de 2022 | 6:05hs.

Entre el 25 de junio y el 1 de julio, los transportistas de cargas registraron problemas de diferente magnitud para acceder al combustible en los 24 distritos de la Argentina.



Es la primera vez que el verde desaparece totalmente del “Mapa de abastecimiento de gasoil”, una suerte de semáforo virtual que los técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) comenzaron a elaborar en abril, para mostrar en tiempo real la situación integral del tema en el país.



Es importante señalar que los especialistas relevan las respuestas de conductores y propietarios de camiones de algunas de las 4.500 pymes que integran las 44 cámaras de transporte nucleadas en la Federación y la información refleja lo ocurrido en las semanas anteriores.



“Esperamos que este haya sido el mapa más complicado de la serie. De acuerdo con lo que nos informaron, tanto los grandes como los pequeños productores de aceite ya están entregando producto a las petroleras para aumentar el corte con biodiesel. Eso y el final de la siembra y cosecha en el campo empezaría a llevar algo de alivio a los transportistas a la hora de buscar combustible”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.



Guarnieri insistió, de todos modos, en que “la prolongación de este escenario de escasez y la tardanza en el despacho del gasoil importado pese a los anuncios oficiales, imprime velocidad al aumento de precios. Desde el sector del transporte de cargas hemos alertado sobre el tema y queremos colaborar para morigerar los efectos adversos derivados de no administrar políticas en tiempo y forma. Por ello, reiteramos, es urgente y necesaria la puesta en marcha de mesas de trabajo integradas por representantes del sector público y privado”.



En el informe anterior (reflejó lo que ocurría entre el 15 y 25 de junio) sólo Tierra del Fuego aparecía en verde pleno (color con el que se identifica a las provincias que no sufren restricción alguna para el repostaje de combustible).



Hasta entonces, las provincias hidrocarburíferas de la Patagonia lograban escapar del faltante que afecta de modo especial a la zona centro y norte de la Argentina. Según la Fadeeac hay todavía once distritos en rojo (zonas con alto impacto de desabastecimiento): Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Formosa, Mendoza y La Rioja.