Clima hostil en el Rojo antes del clásico con Racing: la barra amenazó al plantel

jueves 07 de julio de 2022 | 6:01hs.

Independiente afronta un duelo crucial en la temporada. Este fin de semana disputará el clásico ante Racing y en caso de cosechar un resultado negativo el ciclo de Eduardo Domínguez podría llegar a su fin.



El Rojo no sólo atraviesa una crisis económica e institucional, sino que en lo futbolístico no hay respuesta desde el juego ni desde los resultados. A todo esto, se sumaron las amenazas de la barra brava y una lesión que trae aún más problemas para el técnico.



El goleador Leandro Benegas sufrió un desgarro en el recto anterior del muslo derecho y se ausentará del gran partido en el Cilindro. Por eso, el entrenador deberá replantear su esquema al no contar con un centrodelantero.



Ayer, los alrededores de Villa Domínico amanecieron con pasacalles de la barrabrava. “Me duelen los ojos de verlos jugar, horribles”, decían uno de ellos, firmado por Los Dueños de Avellaneda. Otro, aún más temerario y con faltas de ortografía, amenazaba: “Ganar ohh morir. Jugadores respeten la historia si noo... hay consecuencias!!!”. Esta es una de las tres facciones de la barra, que responde a Juan Ignacio Leczniki, alias Juani.