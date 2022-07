Boris Johnson se aferra al poder en un gobierno casi vacío

jueves 07 de julio de 2022 | 6:02hs.

El primer ministro británico, Boris Johnson, debilitado por la renuncia de más de 30 miembros de su gobierno en un contexto de crecientes escándalos –alguno de ello sexuales– de varios integrantes de su partido, remarcó ayer que “seguirá adelante” en su cargo. “Vamos a seguir con el gobierno del país”, dijo sobre la fuerte crisis que por estas horas llevó a su liderazgo a pender de un hilo.



Desde el denominado “partygate”, el escándalo por las fiestas organizadas en Downing Street que violaron las reglas contra el Covid-19 en 2020 y 2021, hasta la irregular financiación de la lujosa reforma de su residencia oficial, pasando por acusaciones de amiguismo y funcionarios de su entorno acusados de acoso sexual, los escándalos no dejan de crecer en torno a Johnson.



Sin embargo, en la sesión semanal de preguntas en el Parlamento, el premier británico defendió sus logros y se mostró optimista con los problemas que quedan por resolver, como la crisis por la creciente inflación. “El trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles, cuando se ha recibido un mandato colosal, es seguir adelante”, afirmó.



Consultado sobre la continuidad de su gobierno, Johnson aseguró que “por supuesto” que seguirá siendo primer ministro.



“Si me quieren preguntar sobre qué estamos haciendo para ayudar a la gente con el costo de la vida, si preguntan sobre qué estamos haciendo para construir más fuentes de energía limpia, algo en lo que este comité se ha interesado, entonces estoy muy interesado en contarles, pero no voy a darles un comentario sobre eventos políticos y vamos a seguir con el gobierno del país”, señaló, dejando clara su intención de no renunciar.



El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, lo acusó de dar un “espectáculo patético” en “el último acto de su carrera política”. Según la BBC, Sky News y otros medios internacionales, una delegación de ministros, incluidos pesos pesados como el flamante ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, fue a Downing Street a decirle a Johnson que debe dejar su función.



Todo empezó cuando el martes por la tarde, los ministros de Salud, Sajid Javid, y Finanzas, Rishi Sunak, anunciaron casi al mismo tiempo que renunciaban a sus cargos. A ellos los siguieron otros 27 miembros del gobierno, de menor rango, en una masiva salida de secretarios de Estado que continuó ayer.



Las renuncias de Javid y Sunak, dos pesos pesados del ejecutivo y el partido, ocurrieron horas después de que Johnson se disculpara por enésima vez, reconociendo que cometió un “error” al haber nombrado en un importante cargo parlamentario a Chris Pincher, responsable conservador que la semana pasada renunció acusado de manosear, en estado de ebriedad, a dos hombres, uno de ellos diputado.



Tras haberlo negado, Downing Street reconoció el martes que el primer ministro fue informado en 2019 de anteriores acusaciones contra Pincher pero que las había “olvidado”.



La semana pasada, Pincher, quien era encargado de la disciplina de voto parlamentaria de los diputados conservadores, admitió en su carta de renuncia haber bebido “demasiado” y se disculpó por haberse “avergonzado a sí mismo y a otros”.

Qué sucederá en caso de renuncia

Si el primer ministro renuncia, se realizará una búsqueda interna para decidir su reemplazo y este órgano, llamado comité de 1922, establecería el calendario. En caso de tener un nuevo líder, este podría convocar a elecciones generales si quisiera asegurar su mandato, pero no estaría obligado a hacerlo. Por otro lado, una encuesta de la consultora YouGov reveló que la mayoría de los votantes del Partido Conservador quiere que Johnson renuncie (69%), todo un récord. El máximo anterior había sido del 63% en enero, mientras el escándalo por las fiestas en la pandemia (apodado como partygate) seguía resonando.