Escracharon a Alex Caniggia por incumplir un canje de medias

jueves 07 de julio de 2022 | 6:00hs.

Alex Caniggia quedó envuelto en un escándalo. Una marca de medias lo escrachó en las redes por no cumplir el canje que habían pactado, y que él mismo pidió ver varios modelos que le gustaron. “¿Qué pasa bestias? Acá El Emperador. Manden medias bien High Society. Dalee, dalee”, fueron las palabras del mediático para dar inicio a la conversación.



Los dueños del emprendimiento vieron con buenos ojos la idea de hacer un canje con la figura de El Hotel de los Famosos y le enviaron varios pares a la dirección que él les pasó. Sin embargo, cuando llegó la hora de cumplir su parte del trato, el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro tomó una drástica decisión: los bloqueó para que dejaran de escribirle.



Desde la marca no se quedaron de brazos cruzados y pidieron ayuda en su cuenta de Instagram. “Hicimos un canje con Alex Caniggia y nos bloqueó. ¿Nos ayudan mandándole un mensajito para que cumpla con la publi?”, expresaron. Por ahora, ninguna de las imágenes de ambos perfiles indican que el joven haya reflexionado sobre su actitud.



La semana pasada, Alex también fue noticia porque Melody Luz amenazó con abandonar El Hotel de los Famosos luego de que Alex Caniggia le hiciera el vacío por haberle sido infiel. El Emperador se enteró -a través de Majo Martino- de que lo había engañado con el cocinero, Santiago del Azar, y se enojó muchísimo.



La participante tuvo un ataque de llanto por su indiferencia y pensó en abandonar el juego. “Me quiero ir. No quiero vivir con vos y no tenerte. Yo no quiero seguir conviviendo... Si tenemos que convivir sin tener que estar juntos, no me interesa quedarme”, se excusó.