Bizarrap anunció una nueva session regalando hamburguesas: la reacción de los fans

jueves 07 de julio de 2022 | 6:00hs.

El martes, los seguidores de Bizarrap en Madrid vivieron una grata sorpresa. Desde la cuenta del local de comidas rápidas ya se podía palpitar que no sería un día como cualquier otro. La firma de hamburguesas intervino su logo con el clásico BzRP que identifica al productor y lanzaron una invitación de lo más tentadora: todos los que se acerquen al Autoking situado en Carretera Vicálvaro a la Estación de O’Donnell número 11 se iban a encontrar con una sorpresa. Lo que jamás imaginaron es que para anunciar su sessions número 52, el mismísimo Bizarrap iba a estar entregando los pedidos.



Así fueron llegando cada uno de sus seguidores en sus autos a comprar comida y descubrir qué había detrás de la convocatoria. “Quiero el menú Bizarrap”, se escucha decir desde cada vehículo, en el video que compartió el músico, al realizar los pedidos. Lo que no se esperaban es que una vez en la siguiente ventanilla, donde se entrega la compra, los iba a recibir su ídolo con sus tan característicos anteojos negros y un muñequito suyo a imagen y semejanza.



“Juguete con sonido. Presioná la base para escuchar un adelanto de: Bzrp Music Sessions Vol. 52”, decía en el envoltorio. Todo el que lo presionaba, podía oír unos segundos de lo que se viene. “¿Saben quién es?”, pregunta vestido con la ropa del local. “Quevedo”, adivinan todos sus interlocutores. Así queda anunciado oficialmente que la próxima acción del productor será junto al ascendente músico español.



Pedro Domínguez Quevedo, tal es su verdadero nombre, es un artista de tan solo 20 años que inició su carrera en 2020 con temas como Universitaria y No me digas nada, con los cuales superó las 350 mil reproducciones. Y, a comienzos de este año, comenzó a repercutir fuerte en la escena musical cuando estrenó Ahora y siempre, que cuenta con casi 30 millones de reproducciones en YouTube. Luego, formó parte de Cayó la Noche - remix, una colaboración que hizo con figuras como La Pantera, Juseph, Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné y El Ima y con la que alcanzó más de 70 millones de visitas en YouTube. Además, participó de Si quieren frontear, el tema de Duki del que también colaboró De La Ghetto y que ya lleva casi 50.000.000 visualizaciones.



No es la primera vez que Bizarrap sorprende a sus fans. Por caso, en abril usó una innovadora estrategia para lanzar una colaboración junto a Paulo Londra. En una publicación conjunta que hicieron en sus respectivas cuentas de Instagram, el productor musical y el trapero cordobés pidieron ni más ni menos que 23 millones de comentarios para, finalmente, cumplir el sueño de muchos de grabar un tema juntos. Finalmente, no necesitaron ni un día completo para cumplir el objetivo. “No lo puedo creer, no pensé que íbamos a lograrlo tan rápido. Son increíbles”, había escrito Bizarrap en ese entonces.



De esta forma, los músicos cumplieron con lo prometido y lanzaron la esperadísima “BZRP Music Session #23.