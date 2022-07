San Javier: violento robo a una promotora de salud camino a su trabajo

miércoles 06 de julio de 2022 | 16:34hs.

En las primeras horas de la mañana de este miércoles una promotora de salud de San Javier sufrió un violento robo cuando se dirigía a su trabajo. El hecho ocurrió pasadas las 6 cuando Gabriela Sena (29) caminaba al Caps donde presta servicios y fue interceptada por dos masculinos a quienes no pudo reconocer pero la golpearon y robaron el teléfono celular.

Gabriela dialogó con El Territorio y detalló lo ocurrido: "Yo salí 5.40 de casa para llegar a las 6 al Caps San Martín para trabajar. Llego y no estaban mis compañeras, las llamo y me dicen que entrábamos más tarde, que vuelva nomás y de paso por la farmacia del hospital a buscar remedios. Cuando iba por la calle Andresito, cerca del cementerio, me doy cuenta que venían dos chicos pero no di mucha importancia. Pasé ese sector y en la esquina tomé la otra calle que va hacia mi casa, ahí uno me agarra del cuello y mete la mano en mi bolsillo".

Sobre lo que ocurrió después, la víctima añadió: "Yo atino a agarrar mi celular pero ya llega otro que me tapa la boca y la nariz para que no grite, fue un momento horrible. El que me tapó la boca me pegó un puñetazo o algo así en la cara y me rompió un diente, forcejeamos y alcance a pegarle en la pierna".

Finalmente Gabriela aseguró que no sabe cómo pudo zafar de los malandras y salir corriendo. "Ellos entraron en un montecito que hay ahí, hasta ahora la Policía no pudo establecer quiénes son. Es lamentable que eso ocurra, es triste y grave, a esa gente no le importa nada, son capaz de cualquier cosa. Ahora estoy un poco más tranquila, pero es algo muy feo".

En tanto la policía continúa trabajando para tratar de dar con los delincuentes.