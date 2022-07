Plantas medicinales, una opción para tener un cuerpo saludable

miércoles 06 de julio de 2022 | 15:17hs.

Las plantas medicinales siempre fueron una alternativa para hacer frente a distintos tratamientos de enfermedades, es por ello que la Elsa Dora Ortiz, estudiosa y conocedora de más de 100 plantas de la provincia presentó su libro “Dicen que…plantas medicinales”, en el cual da a conocer los beneficios de distintas plantas que son autóctonas de la tierra colorada.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Elsa manifestó que se autodenomina “curandera” debido a sus extensos estudio de plantas, además porque viene de una generación familia quienes también estaban en el mundo de la medicina natural.

“Curandera es una peyorativo, pero a su vez muy hermosa porque las ‘curanderas curan’, mi abuela fue partera y curandera, mi papá sabía mucho de plantas, entonces es una herencia muy querida y apreciada por mí. Es el saber de mis ancestros, de los ancestros de la humanidad que paso de generación a generación. El termino curandera es valorable y más hermoso”, manifestó la mujer que estudio 132 plantas de la flora misionera.

Adentrada directamente las plantas medicinales, Olga dio a conocer que hay muchas plantas que son autóctonas de la tierra colorada y poseen una gran cantidad de beneficios para la salud, pero se lamenta que no tienen “mucha prensa” como otras plantas que no son de la zona.

Un claro ejemplo es la planta de araticú, que posee las mismas propiedades que Graviola, pero que no es muy usada en nuestra zona.

“El araticú que es nuestro, tiene las mismas propiedades e inclusive es más concentrada y mejor que la Graviola. Se puede tomar infusión con las hojas, se puede comer la fruta, o sea, cuando uno está sano y come esa fruta que el cuerpo se potencia, las defensas se potencian”, manifestó y añadió “no es necesario estar enfermo para que uno pueda consumir, eso es lo interesante de las plantas que no son como las pastillas que únicamente puedes tomar cuando estas enfermo, a las plantas la podemos consumir justamente para prevenir las enfermedades y levantar nuestro sistema inmunológico porque las plantas no hacen efecto sobre un órgano en especial, sino que actúan sobre el sistema”.

Además dio a conocer que otra de las plantas que es muy buena para el cuerpo humano es la ortiga, planta que posee muchas propiedades buenas para el cuerpo.

“La ortiga es como más o menos la corona de la reina porque es la planta multifunción y sirven todas sus variedades, las chiquititas que se encuentran en la chacra o la de hojas grandes que hay en los montes. La ortiga, nosotras las curanderas decimos que es la planta que Dios puso en el mundo para que la gente no se enferme porque tiene gran cantidad de hierro, muchas vitaminas y mucho calcio”, describió.

Asimismo dio a conocer que se desconoce las propiedades que posee porque tiene “mala prensa” por ser una playa que pica, “pero sus propiedades trabaja directamente sobre la sangre, en el sistema cardiovascular, adelgaza la sangre, previene el ACV, los infartos, es bueno para las varices, retención de líquido, limpia los riñones, o sea, la ortiga es la joya”, sentenció.

Asimismo explicó que hay que tener cuidado de dónde se cosecha ya que las que están al borde de los caminos, en zona donde hay excremento de animales o plantaciones están contaminadas. “Las que se pueden consumir tranquilamente son aquellas que se encuentran en monte”. La mediad perfecta de consumo es 40 gramos en un litro de agua.

Si bien es uno de los más conocidos, Elsa dio a conocer los beneficios del ajo, aunque mencionó que es mejor consumir la tintura de ajo ya que es más concentrada.

“El ajo es el gran regulador de la naturaleza, te baja los triglicéridos el ácido úrico, el colesterol, te regula la presión sanguínea, la glucemia, es antibiótico, antiparasitario”, detalló, y si bien indicó que la mayoría de las personas las consume crudo, “no es lo ideal, menos si tenés una pareja o gente cerca”.

En cuanto a la tintura del ajo, indicó que puede tomar 30 gotitas mezcladas con “agua, en jugos, con leche o cualquier medio líquido. También se lo puede tomar de forma directa”.

Y cerró diciendo que si bien no tiene contraindicaciones, aconsejó que las personas medicadas bajo un tratamiento de tiroides no la consuman.