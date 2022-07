Tras la suspensión, este domingo se juega la Liga de Puerto Rico y cotejos por el provincial

miércoles 06 de julio de 2022 | 12:50hs.

El pasado domingo fue un día luctuoso para el Club Atlético Mandiyú de Garuhapé, tras conocerse el deceso de dos de sus jugadores Matías Candia y Mauricio Talavera en un accidente vial sobre la Ruta Nacional N12 y por ello se suspendió la jornada por la Liga Regional de Puerto Rico y el compromiso entre Belgrano de El Alcázar y Mandiyú por el Torneo Provincial.

Luego de lo sucedido, ayer martes se reunieron dirigentes de los distintos clubes y de la Liga y se reprogramó la quinta fecha del certamen como así también el Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol.

Con respecto al certamen doméstico, Mandiyú de Garuhapé tiene fecha libre en la quinta jornada, los demás clubes tendrán rodaje con los siguientes días y horarios:

Sábado 9 de julio: Esperanza de Capioví vs. Atlético Garuhapé, 17 horas.

Domingo 10 de julio:

25 de Mayo de Puerto Rico vs. Atlético Leoni, 15:45 horas

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Atlético Jardín América, 15:45 horas

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Papel Misionero de Capioví, 15:30 horas

Atlético Demisiones vs. Belgrano de El Alcázar, 16 horas

Torneo Provincial:

Este próximo domingo se va a jugar la quinta fecha de la zona 4 del Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol con dos atrapantes cotejos, en un grupo realmente parejo. Además, cabe destacar que el compromiso entre Belgrano de El Alcázar y Mandiyú de Garuhapé por la cuarta fecha el pasado domingo se suspendió y se va a competir el próximo miércoles 16 de julio en horario a confirmar.

Timbó de Jardín América y Nacional de Puerto Piray son los líderes, en la quinta fecha el "Verde" jardinense es visitante y el elenco piraiense anfitrión.

Quinta fecha de la zona 4 del Torneo Provincial:

Domingo 10 de julio:

Mandiyú de Garuhapé vs. Timbó de Jardín América, 15 horas

Nacional de Puerto Piray vs. Belgrano de El Alcázar, 16 horas

Cuarta fecha:

Belgrano de El Alcázar vs. Mandiyú, miércoles 16/07 horario a confirmar

Tabla de posiciones

Timbó 5 puntos, 4 partidos jugados

Nacional 5 puntos, 4 partidos jugados

Mandiyú 4 puntos, 3 partidos jugados

Belgrano 3 puntos, 3 partidos jugados