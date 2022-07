Analizan medida de fuerza en repudio por el cierre de escuelas rurales en Corrientes

miércoles 06 de julio de 2022 | 11:14hs.

El delegado de Suteco Corrientes, Fernando Ramírez, deslizó la posibilidad de una medida de fuerza para repudiar el cierre de escuelas rurales por disposición del Ministerio de Educación, por no alcanzar los 25 alumnos por aula.

Desde el Ministerio de Educación de Corrientes sostienen el cierre de divisiones debido a la falta de matrícula, que de por sí en sectores despoblados tienen muy pocos alumnos.

“A partir de la decisión del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, estamos evaluando la posibilidad de una medida de fuerza. Práxedes López (ministra de Educación) avanza cerrando divisiones, y las escuelas pierden categoría en las zonas rurales, cuando en realidad se tendría que dar lo contrario: las escuelas rurales y todas las escuelas correntinas, en lugar de cerrar divisiones o dejar cesantes a docentes, hay que incorporar más docentes. Las escuelas rurales tienen como único referente al maestro y faltan profesores en computación, de idioma, de arte, de música, de educación física”, expresó Ramírez en LRA 12.

Sin embargo, afirmó el sindicalista, “por supuesta falta de matrícula que no obedece a estos tiempos, a la aplicación de normas que son obsoletas prácticamente hoy, porque una escuela rural, despoblada, no puede sostener para cada división 25 alumnos, ni siquiera en la ciudad. En muchos lugares del mundo se trabaja con un universo de alumnos mucho más chico: de 10 a 15 alumnos”.

En este sentido, Ramírez dijo: “estamos evaluando para la semana que viene (la medida de fuerza), hay muchos conflictos de por medio. Lo que nos interesa es que esto se ponga en debate, más que el paro, porque después terminamos hablando del paro y se saca de foco lo que realmente nos tiene que interesar a todos”.

Una hora más de clases

En relación a la hora más de clases a partir del regreso del receso invernal, Ramírez dijo que es una realidad, “está definido por el Consejo Federal. Nosotros estamos de acuerdo en que la escuela debe transformarse profundamente, el sistema educativo es el mejor".

No obstante, agregó que “creo que no es un problema de presupuesto en la República Argentina, y particularmente en Corrientes. Se deben hacer mejoras en lo edilicio, el salario, los comedores, todo el sistema de comedores escolares está tercerizado. Me parece que hay que dar un gran debate sobre esto”.