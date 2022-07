Advierten graves problemas para importar resina

miércoles 06 de julio de 2022 | 8:50hs.

Una nueva resolución del Banco Central pone en jaque al sector de la forestoindustria. A través de la Comunicación A 7532, se modificaron las formas de importar ciertos materiales importantes para la producción, como la resina. Según se indica, en el nuevo esquema de pagos, quienes operen en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (Simi) A -que comprende a licencias automáticas de importaciones- mantendrán el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más 5% o de 2020 más 70%. Pueden pagarse en su totalidad una vez nacionalizadas.

Mientras que las Simi B correspondientes a las Licencias No Automáticas podrán acceder al mercado a partir de 180 días del despacho a plaza. Este será el caso de la resina, que fue incluida dentro de la categoría B; y es la razón por la cual desde el sector apuntan a que significará una mayor complicación a la hora de producir.

Al respecto, se refirió Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) en diálogo con El Territorio dijo que “la resina antes era categoría C y ahora la pasaron a B. Es extraño porque en teoría el espíritu es que los insumos que sean para producir no estén en la B, y la resina es un insumo para producir”. “Apareció de repente y no podemos importar. Antes yo podía importar normalmente. A partir de la semana pasada, con esa resolución, algunos productos pasaron a categoría B y tengo que importar de otra manera”, expresó. Y explicó: “El fabricante me tiene que dar seis meses de plazo para que me financie, recién ahí después de esos 180 días el Banco Central libera las divisas”. “Pero ningún fabricante del exterior le va a dar a nadie 180 días para pagar. En el caso de que me lo dé, no podría hacerlo porque no sé a cuánto va a estar el dólar en 180 días, no sé a cuánto vender hoy mi producto”, sostuvo.

Licencias No Automáticas

En 2009 comenzó la aplicación de Licencias No Automáticas (LNA), ante la probabilidad de recepción de excedentes internacionales. En 2016, la Nación las incorporó para limitar las importaciones provenientes del exterior. A partir de allí, se fueron incorporando productos, como sucede ahora con la resina, lo que es reclamado desde el sector forestal al indicar que se podría complicar la producción, teniendo en cuenta que el 50% de la utilizada es traída desde Brasil.